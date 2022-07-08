Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Japonya Eski Başbakan Abe'ye taziye!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.