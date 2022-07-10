Kutludüğün Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi’nden sokak köpeği sahiplenen herkese 500 TL aylık nakit desteği, mama ve sağlık desteği veriliyor.

Başlatılan kampanya ile hem sokak hayvanlarının yaşam hakları korunuyor hem de şehir güvenliği sağlanıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevimizi de geliştirdik, kapasitesini artırdık. Sağlıklı ve uygun koşullarda yaşam alanı sağladığımız projelerimizle, hayvan dostlarımız için Mamak’ta yepyeni bir dünya kuruyoruz. Satın alma sahiplen kampanyası başlattık.

Sokak hayvanlarını sahiplenenlere, 500 TL aylık olarak destek sağlıyoruz. Ayrıca sağlık bakım ve mama desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar toplam 358 canı sahiplendirme yaptık. Hem sokaklarda aç susuz kalan hayvanları sıcak yuvaya kavuşturuyoruz hem de sokak güvenliğini sağlıyoruz. Şehirde sahipsiz sokak köpeği olmaz. Yaz sonuna kadar hissedilir oranda bu çalışma olumlu sonuç verecek inşallah” dedi.

Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Hizmeti de Veriliyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ayrıca 6 bin 934 cana kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini, 4 bine yakın cana kuduz ve karma aşı yaptıklarını da söyledi.