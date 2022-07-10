Pursaklar'da İbadet Eziyete Dönüşmedi...

Pursaklar’da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını camilerde eda ettikten sonra sabahın erken saatlerinde Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanına gelip gerek alanda bekleyerek, gerek internet üzerinden online olarak sıra takibini yaparak kurban kesimini bekledi.

Kurban Kesim anını her sene olduğu gibi bu senede canlı yayın ile hemşerilerinin hizmetine sunan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların kesim anında alana gelmeden de vekalet usulü ile kurbanlarının kesimini ekranlarının başında izleme imkanı sundu.

Gün boyu belediye ekipleri tarafından çay, çorba poğaça, simit, su vb. ikramların yapıldığı alanda vatandaşlarla hemhal olan Başkan Ertuğrul Çetin, Kesim Alanında koordineli olarak çalışan ekipler vatandaşların sorunsuz ve keyif dolu bir bayram geçirmelerini sağladıklarını belirtti.

‘‘Kurban Satış ve Kesim Alanı’mızda hemşerilerimize çay, çorba, su, simit ve poğaça ikram ediyor, her ayrıntıyı düşünüyoruz’’

Gümüşoluk Kurban Kesim ve Satış Alanının hijyenik ortamı ve kaliteli hizmeti ile ilçe dışından pek çok vatandaşın ilk tercihi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bayram namazından sonra kesim işleri hemen başladı. Kurban Satış ve Kesim Alanı’mızda hemşerilerimize çay, çorba, su, simit ve poğaça ikram ediyor, her ayrıntıyı düşünüyoruz. İbadet eziyete dönüşmedi çok şükür. Hemşerilerimizin memnuniyeti her şeye değer. Allah (cc) ibadetlerimizi kabul etsin" dedi.

Kokusuz, hijyenik modern kesim üniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi, üst düzey güvenlik önlemleri, mescid, 1000 araçlık otopark ile trafiğin düzenli akışı sağlanırken, otopark, cafe, gelişmiş ses sistemleri ile kurbana ulaşılabilirliği kolaylaştıran Pursaklar Belediyesi, kurbanlık poşetleri ile etlerin temiz ve hijyenik bir şekilde paketlenmesiyle birlikte bayramın birinci günü saat 17:00 itibari ile kesim işlemlerini başarılı bir şekilde tamamladı.