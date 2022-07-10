AFAD ve Meteorolojiden 21 İle Sel Uyarısı...

Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar, Kütahya ve
Çorum illerine sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.
Kuvvetli yağış ve fırtınanın bugün gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısı yaparak,
"Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
AFAD'ın sitesinden yapılan açıklamada,
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında Kuvvetli Yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.