AFAD ve Meteorolojiden 21 İle Sel Uyarısı...

Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar, Kütahya ve

Çorum illerine sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

Kuvvetli yağış ve fırtınanın bugün gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısı yaparak,

"Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

AFAD'ın sitesinden yapılan açıklamada,

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında Kuvvetli Yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.