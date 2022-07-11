11 Tem 2022 - 09:50- Belediyeler G: 11 Tem 2022 - 09:51

Mamak'ta Trafik Bilinci Aşılanıyor...

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Mamak Belediyesi’nin çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye kazandırdığı "Çocuk Trafik Eğitim Parkı"na çocuklar büyük ilgi gösteriyor.
Mamak'ta Trafik Bilinci Aşılanıyor... mask
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Mamak Belediyesi’nin hizmete kazandırdığı “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” çocukların hizmetinde. Annesini babasını yanına alan soluğu Çocuk Trafik Eğitim Parkında alıyor. Durali Alıç Mahallesi'nde 5 bin 400 metrekarelik alanda kurulan ve içinde yaya geçitleri, dönel kavşaklar, konutlar, hastane, okul, anfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolu, sinyalizasyonlar, yön işaretleri gibi trafik levhalarının olduğu trafik eğitim parkında, çocuklar, özel olarak dizayn edilen araçlara binerek, trafik kurallarını görerek ve yaşayarak öğrenme fırsatı yakalıyor. 

Şehir görünümüne sahip bu özel projede, çocukların trafikte karşılaşabilecekleri, tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, trafik eğitim binası, tünel, trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor. 

Çocuklar eğitim alırken, yetişkinler için de dinlenme alanları oluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda da minyatür bir kent oluşturduk. Çocuklarımız bu proje ile trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki becerilerini arttırıyorlar" dedi.
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11 Tem 2022 - 09:50 - Belediyeler

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