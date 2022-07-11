11 Tem 2022 - 10:54- Belediyeler G: 11 Tem 2022 - 10:55

Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Başlıyor!

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2017 yılında çocukların teknoloji ile tanışmalarına olanak sağlamak için hayata geçirdiği Çocuk Teknoloji Evi’nin, 8-16 yaş arası çocuklar için ikinci dönem yaz okulu ön kayıtları başlıyor.
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Başlıyor! mask
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Çocuk Teknoloji Evi’ne ön kayıt başvuruları, 20 Temmuz’a kadar https://basvuru.cankaya.bel.tr/teknolojievi/ adresinden online yapılabilecek. Kodlama, Robotik Kodlama ve 3D Tasarım olmak üzere üç farklı atölyeden oluşacak yaz okulu dersleri ücretsiz olarak verilecek. Çocukları teknoloji ile buluşturacak yaz okulunda dersler, 3 hafta sürecek. Dersler, 25 Temmuz – 13 Ağustos tarihleri arasında hafta içi yapılacak.   

Kodlama Atölyesinde blok tabanlı bir sistemle programlamanın ön aşamalarını ve algoritma mantığını öğrenme imkanı bulacak çocuklar, 3D Tasarım atölyesinde de 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenebilecek. Eğitmenler çocuklara, hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenme fırsatı sunacak. 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar almanın heyecanını yaşayacak çocuklar Robotik Kodlama Atölyesinde ise lego setleriyle robotlar oluşturarak, onlara hareket komutları yüklemeyi ve programlamayı öğrenecek. 

Hizmete girdiği 2017 yılından bu yana çocukları bilimsel yöntemler ışığında teknoloji ile tanıştıran ve bugüne kadar binlerce öğrencinin yararlandığı Çocuk Teknoloji Evine başvurular, https://basvuru.cankaya.bel.tr/teknolojievi/ adresinden online yapılabilecek.  

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11 Tem 2022 - 10:54 - Belediyeler

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