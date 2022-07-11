Cem Bölükbaşı Spielberg Pistinde...

Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 2M Dünya Şampiyonası’nın sekizinci ayağında Avusturya, Spielberg pistinde yarıştı. Bölükbaşı, sıralama turlarında 13. olarak Formula 2 kariyerinin en iyi sıralama turu performansına imza attı. Türkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın sekizinci ayağında 8-10 Temmuz hafta sonunda Avusturya, Spielberg pistinde yarıştı.

Cem Bölükbaşı, 9 Temmuz Cumartesi gerçekleşen sıralama turlarını 13. sırada tamamlayarak, Formula 2 kariyerinde bugüne kadar ki en başarılı sıralama turu performansına imza attı. Milli pilot, sprint yarışını yaşadığı fren sorunu nedeniyle tamamlayamadı. Bölükbaşı, pazar günü 13. sırada başladığı ana yarışı, aldığı bir temas sonrasındaki teknik aksaklıklar nedeniyle bırakmak zorunda kaldı.

Formula 2’nin dokuzuncu ayağı 22-24 Temmuz tarihleri arasında, Fransa Le Castellet pistinde gerçekleşecek. Ana sponsorlar ALL-Accor Live Limitless, Borusan Otomotiv ve kripto para borsası ICRYPEX’in yanı sıra Rixos, Kuzu Grup, Zorlu Enerji, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Gentaş, Mesa, Repeat, CK Architecture Interiors, Turnuvam ve TEM Agency’nin desteğiyle FIA Formula 2 Şampiyonası’nda yer alan milli sporcuyu Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.