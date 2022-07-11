Keçiören'de Konser Coşkusuna Başkan Altınok da Ortak Oldu...

Birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendiren müzisyenler piknik yapan vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da konsere katılarak buradaki vatandaşlarla bayramlaştı. Altınok burada yaptığı konuşmada, “Parklarımızı şehrimizdeki yetenekli müzisyenlerimiz için sahne yaptık.
Vatandaşlarımız park konserlerimize akın ediyor. Bir yandan festival havasında müzik keyfi yaşanıyor, bir yandan da yetenekli müzisyenlerimize sahne performanslarını sergileme imkânı sunuyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kurban Bayramının tüm İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini diliyorum.” dedi. Basın Yayın Keçiören Belediyesi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.