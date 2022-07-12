Turkcell Süper Kupa Biletleri Satışta...

30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te yapılacak Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Turkcell Süper Kupa 2022 karşılaşmasının biletleri www.passo.com.tr , Passo Mobil App ve belirtilen satış noktalarında satışa sunuluyor. Karşılaşmada sadece E-Bilet uygulaması ile bilet satışı yapılacak. Maç biletleri transfere kapalı olacaktır.

TRABZONSPOR BİLET SATIŞ

Trabzonspor için ayrılan biletlerin satışı sadece Trabzonspor logolu, TFF logolu ve Logosuz Passolig kartlara yapılacaktır.

D.G. SİVASSPOR BİLET SATIŞ

Demir Grup Sivasspor için ayrılan biletlerin satışı Trabzonspor logolu hariç tüm logolu Passolig kartlara yapılacaktır

Trabzon Bilet Satış Noktası:

Şenol Güneş Spor Kompleksi Passolig Gişeleri Çalışma Saatleri : 10.00 - 18.00 saatleri arası

Sivas Bilet Satış Noktası:

Yeni 4 Eylül Stadyumu Passolig Gişeleri

Çalışma Saatleri : 09.00 - 18.00 saatleri arası

Not : Resmi tatillerde gişeler kapalı olacaktır.