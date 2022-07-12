12 Tem 2022 - 12:41- Spor G: 12 Tem 2022 - 12:42

Turkcell Süper Kupa Biletleri Satışta...

ABONE OL Google News Sayfamız

2021-2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.
Turkcell Süper Kupa Biletleri Satışta... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te yapılacak Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Turkcell Süper Kupa 2022 karşılaşmasının biletleri www.passo.com.tr , Passo Mobil App ve belirtilen satış noktalarında satışa sunuluyor. Karşılaşmada sadece E-Bilet uygulaması ile bilet satışı yapılacak. Maç biletleri transfere kapalı olacaktır.

TRABZONSPOR BİLET SATIŞ

Trabzonspor için ayrılan biletlerin satışı sadece Trabzonspor logolu, TFF logolu ve Logosuz Passolig kartlara yapılacaktır.

D.G. SİVASSPOR BİLET SATIŞ

Demir Grup Sivasspor için ayrılan biletlerin satışı Trabzonspor logolu hariç tüm logolu Passolig kartlara yapılacaktır

Trabzon Bilet Satış Noktası:

Şenol Güneş Spor Kompleksi Passolig Gişeleri Çalışma Saatleri : 10.00 - 18.00 saatleri arası

Sivas Bilet Satış Noktası:

Yeni 4 Eylül Stadyumu Passolig Gişeleri

Çalışma Saatleri : 09.00 - 18.00 saatleri arası

Not : Resmi tatillerde gişeler kapalı olacaktır.

# Turkcell Süper Kupa Biletleri Satışta..., Turkcell Süper Kupa 2022, Trabzonspor, Sivasspor

12 Tem 2022 - 12:41 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cem Bölükbaşı Spielberg Pistinde... mask
Cem Bölükbaşı Spielberg Pistinde...
TFF Açıkladı... Üç Ligde Daha Yasak Kalktı! mask
TFF Açıkladı... Üç Ligde Daha Yasak Kalktı!
Fenerbahçe'den '5 Yıldızlı' Açıklama! mask
Fenerbahçe'den '5 Yıldızlı' Açıklama!
Emre Mor Resmen Fenerbahçe'de! mask
Emre Mor Resmen Fenerbahçe'de!
VakıfBank Altyapısında Görev Değişimi... mask
VakıfBank Altyapısında Görev Değişimi...
TOFAŞ 'Sportive' ile Nikah Tazeledi... mask
TOFAŞ 'Sportive' ile Nikah Tazeledi...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL