Turkcell Süper Kupa Biletleri Satışta...

30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te yapılacak Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Turkcell Süper Kupa 2022 karşılaşmasının biletleri www.passo.com.tr , Passo Mobil App ve belirtilen satış noktalarında satışa sunuluyor. Karşılaşmada sadece E-Bilet uygulaması ile bilet satışı yapılacak. Maç biletleri transfere kapalı olacaktır.
TRABZONSPOR BİLET SATIŞ
Trabzonspor için ayrılan biletlerin satışı sadece Trabzonspor logolu, TFF logolu ve Logosuz Passolig kartlara yapılacaktır.
D.G. SİVASSPOR BİLET SATIŞ
Demir Grup Sivasspor için ayrılan biletlerin satışı Trabzonspor logolu hariç tüm logolu Passolig kartlara yapılacaktır
Trabzon Bilet Satış Noktası:
Şenol Güneş Spor Kompleksi Passolig Gişeleri Çalışma Saatleri : 10.00 - 18.00 saatleri arası
Sivas Bilet Satış Noktası:
Yeni 4 Eylül Stadyumu Passolig Gişeleri
Çalışma Saatleri : 09.00 - 18.00 saatleri arası
Not : Resmi tatillerde gişeler kapalı olacaktır.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.