Mamak Belediyesi'nde Bayram Sevinci

Fen İşleri’nden Çevre Korumaya, Halkla İlişkiler’den Kırsal Hizmetlere kadar Mamak Belediyesi bünyesinde hizmet veren 23 müdürlük personeli tek tek hem Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile hem de yönetimle bayramlaştı. Mamak Belediyesi’nde ikramiye sevinci yaşandı. Belediye çalışanları, bayram öncesi hesaplarına yatırılan Bayram ikramiyeleri için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tüm personelimize gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Personelimiz ikramiyelerini aileleri ile birlikte güle güle harcasın” dedi. Başkan Murat Köse’nin bayram mesajı ise şöyle;

“Aziz Hemşehrilerim, Kıymetli Mamaklı Kardeşlerim,

Bir bayrama daha ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Kurban demek; “adanmışlık” demek, “teslimiyet” demek, “Allah’ın rızasına erişmek” demek. Kurban demek; paylaşmak demek, gönüllere girmek demek… Kapı komşusuyla paylaşan da var, kilometrelerce uzaktaki kardeşiyle bölüşen de… Rabbim kurbanlarımızı kabul etsin.

Değerli Kardeşlerim,

Bayramlar, kardeşlik ve muhabbet günleridir. O halde, bu nadide günleri fırsat bilerek dargınlıkları ve küskünlükleri sonlandıralım. Unutmayalım ki bir Müslümanın üç günden fazla, kardeşiyle küs durması helal değildir.

Bayramlar aynı zamanda “sıla-i rahim” yani dost ve akraba ziyareti günleridir. Bu mübarek günlerin hakkını vermek için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirelim.

Sevgili Hemşerilerim,

Göreve geldiğimiz günden bu yana ayrımcılığı bir kenara bıraktık. Kardeş olduk, bir olduk. Farklılıkları kucakladık. Mamak Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı, onların derdine derman olmayı vazife bildik. Sadece bayramlarda değil, tüm zamanlarda “bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız” dedik.

Ben büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Tüm Mamaklı kardeşlerimi sevgi ile muhabbetle kucaklıyorum. Aziz milletimizin ve ümmet-i Muhammed’in Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Rabbimizin selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimize olsun. Bayramımız mübarek olsun.”