Gece Temizlik Timi Sokakları Pırıl Pırıl Temizliyor...

Kurban kesimi sonrasında ortak yaşam alanı noktalarında mikrobik ortamların oluşmaması için 7/24 mesai yapan ekipler, ilçedeki 51 mahallede yürüttükleri detaylı temizlik çalışmaları ile sağlıklı bir yaşam alanı sundu. Ekipler aynı zamanda bina ve işyeri girişleri ile kaldırımları da yıkadı.
Keçiören'deki temizlik çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece temizlik ekibimiz şehrimizin her tarafında yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Parklar, pazar alanları, cadde ve sokaklar, bina girişleri tertemiz yapılıyor.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.