Mide Yanması Neden Olur? Hangi Besinler İyi Gelir? Nelere Dikkat Etmeli?

Reflü hastalığı haricinde mideniz herhangi bir sebepten kaynaklı olarak fazla miktarda mide asidi de üretiyor olabilmektedir. Reflü hastalığı geliştiğinde yemek sonrasında mide asidi yemek borusuna doğru gelerek geçtiği yerlerde yanmaya neden olmaktadır. Bu durumu sık sık yaşıyorsanız beslenmenizde bazı değişiklikler yapmak sizin için faydalı olacaktır.
Reflüsü Olan Kişiler Nelere Dikkat Etmeli?
*Az az ve sık sık beslenmeli, fazla besin tüketiminden kaçınmalıdırlar.
*Uzun süreli açlıklardan kaçınmalıdırlar.
*Yemek sonrası hemen yatılmamalıdır.
*Çok sıcak veya çok soğuk besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.
*Kaymak, krema, mayonez, tereyağı, margarin gibi yağlı besinlerin tüketiminden uzak durulmalıdır.
*Acı baharatlar reflüyü tetikleyeceği için fazla baharat tüketimine dikkat edilmelidir.
*Alkol ve kafein içeren besinlerin tüketimi en aza indirilmelidir.
*Uykudan en az 2-3 saat önce yeme işlemi sonlandırılmalıdır.
*Yemek yerken sıvı alımı azaltılmalı, sıvılar öğün aralarında tüketilmelidir.
*Çikolata, sarımsak, soğan gibi besinler reflüyü kötüleştireceği için tüketimi sınırlandırılmalıdır.
*Sakız çiğnerken yutulan hava geğirmeye ve daha fazla reflüye sebep olabileceği için bu duruma dikkat edilmelidir.
*Sıkı kemer veya sıkı pantolonlar giymek reflüyü tetikleyeceği için rahat kıyafetler tercih edilmelidir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.