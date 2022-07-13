Keçiören Deniz Dünyası ve Çocuk Lunaparkına Yoğun İlgi...

Çocuk lunaparkı ise 8 farklı oyuncak ile 4-8 yaş grubu miniklere bayram sevincini en çok yaşatan merkezlerden biri oldu. Çocukların Bayram boyunca Deniz Dünyası ve lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimize çocuklarımız için lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık.
Aynı zamanda voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Keçiörenli çocuklar çok şanslı. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için yeni sosyal donatı alanları yapmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.