Başkan Ertuğrul Çetin'den Çocuklara Bayram Şekeri

Kurban bayramının ilk gününden itibaren mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bayramlaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayramlaşmak için kendisini ziyarete gelip elini öpen çocuklara, kolonya dökerek bayram şekeri ikram etti.

‘‘El öpenleriniz çok olsun. Allah uzun ömür versin’’

Pursaklar’ın yakışıklı delikanlılarının bayramlaşmak için kendisini ziyarete geldiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her bayram olduğu gibi bu bayramda da bayramımızı tebrik etmek için gelen çocuklarımız, hoş gelmişler sefalar getirmişler. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bizim için önemli. El öpenleriniz çok olsun. Allah uzun ömür versin. Hepsine güzel bir gelecek, mutlu ve sağlıklı bir yaşam ve nice mutlu bayramlar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun çocuklar” dedi .Çocuklarla makamında bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, onların mutlu ayrılması için her birine çeşitli hediyeler verdi.