15 Tem 2022 - 11:15- Magazin G: 15 Tem 2022 - 11:16

Aleyna Tilki En Büyük Destekçisi Oldu! 'Seni Kalbimden Kovdum'

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Havva Öztel'in ilk teklisi 'Seni Kalbimden Kovdum'un klip çekimlerinde kızı Aleyna Tilki bir an olsun yalnız bırakmadı.
Aleyna Tilki En Büyük Destekçisi Oldu! 'Seni Kalbimden Kovdum' mask
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İSTANBUL (İGFA) - Havva Öztel uzun zamandır beklenen ilk teklisi “Seni Kalbimden Kovdum”u yayınladı.

Düzenlemesinde Can Atayılmaz imzası bulunan şarkının sözleri ve bestesi ise Cengiz Tekin’e ait. Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Öztel klip için titizlikle hazırlandı.

Öztel’in klipte en büyük destekçisi ise kızı Aleyna Tilki oldu; Aleyna klip çekiminden bir saniye bile ayrılmadı. Klip, dijital platformlarda yayına girdi.

https://youtu.be/yZLFOUFi2JQ
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15 Tem 2022 - 11:15 - Magazin

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