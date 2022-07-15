15 Tem 2022 - 11:45- Yaşam G: 15 Tem 2022 - 11:46

Bir Zaman Tüneli: Kıbrıs Araba Müzesi

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1800’lerin günümüze tarihin her döneminden 150’nin üzerinde klasik otomobile ev sahipliği yapan Kıbrıs Araba Müzesi, eski bir İngiliz otobüsünün içerisinden geçilerek girilen yeni salonu ile tarihe damga vuran klasik spor otomobillerin gücünü ve ihtişamını sonuna kadar hissettirirken, eşsiz gemi maketi koleksiyonu ve heykelleriyle de ziyaretçilerine yeni dünyaların kapılarını açıyor.
Bir Zaman Tüneli: Kıbrıs Araba Müzesi mask
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Kıbrıs Araba Müzesi, sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve tarihini otomobillerin dönüşümü üzerinden gözler önüne seriyor. Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan müzede, 150’nin üzerinde klasik otomobil sergileniyor. Müzenin en eski aracı 1899 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından günümüze uzanan 120 yıllık tarihin her döneminden onlarca otomobil ziyaretçilerini bir zaman tünelinin içine çekiyor.

Müze, en az sergilediği klasik otomobiller kadar dinamik ve renkli bir şekilde kendisini yenilemeye devam ediyor. Müzenin, yeni açılan galerisi, birbirinden güçlü klasik spor otomobilleri bir araya getirirken, eşsiz gemi maketi koleksiyonu ve heykelleriyle de ziyaretçilerine yeni dünyaların kapılarını açıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL’in de doğduğu mekan, bu yönüyle kendisi de otomobil tarihinnin bir parçası.

Yeni galeri, efsane olmuş pek çok klasik spor otomobili aynı çatı altında buluşturuyor

Kıbrıs Araba Müzesi’nin yeni açılan galerisine eski bir İngiliz otobüsünün içerisinden geçilerek giriliyor. Müzenin duvarında asılı duran 1979 model Ferrari 308 GTS ise hızın ihtişamını gözler önüne seriyor. 300 km hız sınırını aşan ilk seri üretim otomobil Jaguar’ın yanı sıra; Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition, FORD GT 40 gibi efsane olmuş pek çok spor otomobili de bu salonda görmek mümkün.

Müzenin ana salonunda ise 1899 Model Crestmobile, 1903 model Wolseley ve 1909 model Buick gibi otomobil tarihinin önemli örneklerinin yanı sıra; 1918 T Ford Runabout ve 1930 Willys Overland Whippet Deluxe,1964 Dodge Dart 1970 Ford Escort gibi dönemlerinin en gösterişli pek çok aracını aynı çatı altında buluşuyor.

Kıbrıs Araba Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyarete açık!

Zengin bir klasik otomobil koleksiyonunu ziyaretçileri ile buluşturan Kıbrıs Araba Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi; Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ile birlikte ziyaretçilerine tarih ve sanatın iç içe geçtiği bir yolculuk sunuyor.

# Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Klasik Otomobil Müzesi, Bir Zaman Tüneli: Kıbrıs Araba Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerli otomobil GÜNSEL

15 Tem 2022 - 11:45 - Yaşam

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