Keçiören’de 15 Temmuz Kahramanları Anıldı

Keçiören Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6’ncı yıl dönümünde şehit ve gazileri anmak için bir anma program düzenlendi. İlçedeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin okumasıyla başlayan anma programında katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkma ve bir taşeron devlet haline getirme operasyonunun 6. yılındayız. Bu olay sadece Recep Tayyip Erdoğan meselesi değildir. Fişlemişler herkesi. Şu anda da oy uğruna bazı vaatler vermek vatana ihanettir. Askerimizi, polisimizi şehit edeni cezaevinde HDP’den daha çok ziyaret etmek ne anlama gelmektedir. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Omurgalı, dimdik olacağız.” dedi.

Altınok, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923’te kurulmuştur; ancak biz 4 bin 500 yıllık diyorduk ama Alman Tarih Enstitüsü’nün yaptığı son araştırmaya göre Türklerin 9 bin 500 yıllık bir tarihi olduğu görünüyor. Devlet geleneği olan bir milletiz. Kökleri sağlam bir devletiz. Atatürk, ‘Atanı, ecdadını, geçmişini tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç ve kuvvet bulacaksın.' demiştir. 15 Temmuz suret-i haktan görünenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin bir kırk yılı gitti, inşallah bir kırk yıl daha gitmez. Türk milleti, devletine sahip çıkmıştır. Tankların üzerine gitmiş helikopterlerin, silahların, savaş uçaklarının üzerine çoluk çocuk demeden yürümüştür. İnanın meyhaneden de giden var camiden çıkıp giden de var. Ülkemi, vatanımı, milletimi yedirmem, teslim etmem diyerek ölüme koşan yiğitlerin ve kahramanların destanıdır 15 Temmuz.”

Bir daha 15 Temmuzların yaşamaması için tarihten ders çıkarılması gerektiğini de hatırlatan Altınok, “Gaflet, delalet ve ihanet... Üçünü de görüyoruz. Siyaset uğruna şuanda da gaflet, delalet ve ihaneti görüyoruz. Oyunların farkında olmalıyız. Yazanlar kim, aktörler kim, figüranlar kim... Amerika kime bu kadar sahip çıkar. Stratejik ortağız biz. NATO üyesiyiz. İngilizler, 'Osmanlı’yı nasıl yıkarız.' diye bir çalışma başlatıyor. Çalışmalardan birisi, ‘Ancak din ile Osmanlı’yı yıkarız.' şeklinde. Lawrence’ler yetiştiriyorlar. Dönemin İngiltere başbakanı, 'Bizim sınırlarımız ve politikalarımız Sevr’dir.' diyor. 'Türkiye’den elimizi çekmeyeceğiz.' diyor. Bu oyunlara çocuklarımız, parlak beyinlerimiz düşmesin. Yüce Allah’ın ipine sıkı sıkı sarılmalıyız. Her gördüğümüzü suret-i haktan sanmamalıyız. Çok temkinli olmak lazım. Matruşkadan daha çok değişik bir yapı bunlar. 15 Temmuz’dan ders alalım. Heba edeceğimiz bir devletimiz yok. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ama programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, 15 Temmuz gazileri, gazi aileleri ve 15 Temmuz şehitlerinin yakınları katıldı.