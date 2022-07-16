Çankaya’nın Kooperatifçileri Hazır...

Çankaya Belediyesinin Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (Köy-Koop) ile işbirliği içinde düzenlediği “Kooperatifçilik” kursu tamamlandı. Kursu tamamlayan 40 kursiyere katılım belgeleri verildi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen kursta kooperatifçilik alanında eğitimler verildi. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen kursiyerlere girişimcilik, kooperatiflerin tanımı, ilkeleri, değerleri ve önemi, kooperatiflerde raporlama ve mali tabloların oluşturulması, kooperatiflerde yönetim, denetim ve genel işleyiş ile ilgili bilgiler verildi. 40 kişinin tamamladığı eğitimin ardından kursiyerler katılım belgelerini almaya hak kazandılar.