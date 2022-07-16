Amerikalı Oyuncu Khyri Thomas TOFAŞ'ta

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2022-2023 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon için iyi bir kadro kurmayı hedefleyen Mavi Yeşilli kulüp, 2018 NBA Draftı’nda Philadelphia 76ers tarafından (2. tur 38. sıra) draft edilen ve geçen sezonu Euroleague temsilcisi Maccabi Tel Aviv’de noktalayan skorer oyuncu Khyri Thomas ile anlaşma sağladı.

2021-2022 Sezonuna RETAbet Bilbao Basket’te başlayan Khyri Thomas, İspanyol ekibinde 2 maçta 12 sayı-2 top çalma ortalamayla oynadıktan sonra İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e transfer oldu. Khyri Thomas, İsrail Ligi’nde 6 maçta 7.3 sayı-3.3 ribaund-1.7 asist-1.8 top çalma; Euroleague’de ise 13 maçta 3.5 sayı-2.2 ribaund ortalamalarını sergiledi.

Kariyerinde Detroit Pistons ve Houston Rockets formaları ile NBA deneyimi de bulunan 1996 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki Birleşik Amerikalı oyuncu, shooting guard (2) ve small forward (3) pozisyonlarında görev yapmaktadır.