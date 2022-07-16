16 Tem 2022 - 13:20- Belediyeler G: 16 Tem 2022 - 13:21

Mamak Ekolojik Vadi’de Ekiyor, Biçiyor, Üretiyor...

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Tarıma yönelik teşvik ve uygulamalarıyla dikkat çeken Mamak Belediyesi Gökçeyurt’ta oluşturulan Ekolojik Vadi’de çilek üretimine de başladı.
Mamak Ekolojik Vadi’de Ekiyor, Biçiyor, Üretiyor... mask
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30 bin çilek kökü, 10 Bin m2 büyüklüğündeki alanda toprakla buluşturuldu. Mamak Belediye Başkanı çilek tarlasında ekim, dikim, sulama yapan işçileri ziyaret etti, son durumla ilgili bilgi aldı. 

Çilekler Rengiyle Tadıyla Dikkat Çekiyor 

Özenle ekilen, yetiştirilen çilekler bir bir kendilerini göstermeye başladı. Rengiyle tadıyla dikkat çeken çilekleri toplayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İnşallah çilek tarlamızda hasadı vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Mamak Belediyesi olarak yeşili, organik tarımı önemsiyor ve destekliyoruz. Mamak’ı tarımda öne çıkarmak için teşviklerimizle desteklerimizle hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi. 

Biberiye, Kekik, Adaçayı da Var 

Ekolojik Vadi’de çileğin yanısıra 2 bin 500 m2 alana 20 bin kök kekik, 3 bin 500 m2 alana 9 bin 200 kök adaçayı, 2 bin 500 m2 alana 8 bin biberiye kökü ekimi de yapılıyor. Tıbbi aromatik bitkilerin  üretimi için uygun iklim ve habitatlara sahip Mamak’ta, önümüzdeki aylarda hasat edilecek ürünler Mamaklılara şifa olacak.
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16 Tem 2022 - 13:20 - Belediyeler

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