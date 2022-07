Emzirme Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler? Nasıl Kilo Verilir?

Anne sütü mucizevi bir besindir. Emzirme, bebeğinizin büyümesi ve gelişmesi için oldukça önemli bir beslenme şeklidir. İlk 6 ay bebekler sadece anne sütü ile beslenmelidir. Peki anne sütünün kalitesini ve miktarını arttırmak için emzirme döneminde beslenirken nelere dikkat etmeliyiz?

* Süt miktarının arttırılmasındaki en büyük etken su tüketimidir. Günde en az 2,5-3 litre su tüketilmelidir.

* Gaz yapıcı besinlerden uzak durulmalıdır. Kurubaklagillerin gaz yapıcı özelliği vardır. Pişirirken içerisine kimyon eklemeyi ihmal etmeyin. Bunun dışında çiğ sebze ve meyveler bu dönemde gaz yapabilmektedir. Çiğ sebze ve meyvelerin ise gaz yapıcı özelliğinin önüne onları pişirerek geçebilirsiniz.

* Soğan, sarımsak, brokoli, karnabahar, lahana veya acı baharatlar anne sütüne geçerek sütün tadını değiştirebilir. Bu besinleri tüketirken, bebek mutlaka gözlemlenmelidir. Eğer bebeğinizde herhangi bir huzursuzluk gözlemliyorsanız bu besinlerin tüketimine ara verilmelisiniz.

* Süt, peynir veya yumurta gibi kalsiyum içeriği yüksek besinleri tüketmeye özen gösterin.

* Vitamin ve mineral yönünden çeşitliliğin olması adına farklı renklerdeki meyve ve sebzeleri beslenme rutininize ekleyin.

* Demir eksikliği önlemek için et, tavuk, balık ve yumurta gibi demir içeriği yüksek hayvansal kaynaklı gıdaların tüketimine özen gösterin. Ayrıca demirin emilimini arttırmak için, bu besinlerin yanında C vitamini içeriği yüksek besinler tüketilmelidir. Mesele etin yanına yeşilliklerden oluşan bir salata hazırlayıp üzerine C vitamini kaynağı olan limon sıkarak tüketebilirsiniz.

* Posa, vitamin ve mineral açısından tam tahıllı gıdalar, kuru meyveler ve kuru yemişlerin tüketimine özen gösterilmelidir.

* Süt ve süt ürünlerini tüketirken kendinizi mutlaka gözlemleyin. Eğer herhangi bir şişkinlik ve gaz durumu varsa, laktozsuz seçenekleri tercih edilmelidir.

* Haftada 2 kez balık tüketimine özen gösterin. Balık, omega 3, EHA ve DHA yönünden zengin olduğundan bebeğinizin mental gelişimi için oldukça önemlidir.

* Folik asit gebelik döneminde olduğu gibi emzirme döneminde de oldukça önemlidir. Beslenme rutininize semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeleri eklemeyi ihmal etmeyin.

* Kullandığınız tuz mutlaka iyotlu olmalıdır.

* D vitamini alımı için günde 15-20 dakika açık havaya çıkılmalıdır.

* Kafein alımını sınırlandırırız. Fazla kafein alımı, bebeğinizde uykusuzluk veya huzursuzluğa neden olabilmektedir. Günde 1-2 fincan kahveyi aşmamaya özen gösterin.

* Emzirme döneminde tatlı ve hamur işlerinden uzak durunuz. Eğer canınız çok tatlı tüketmek istiyorsa, şekersiz sağlıklı tariflerden faydalanabilirsiniz.

* Salam, sucuk ve sosis gibi katkı maddelerini içeren besinlerin tüketiminden uzak durun.

* Meyve ve sebzeler tüketilmeden önce bolca yıkanmalıdır.

* Emziren annenin sinir ve stres durumu bebeğin sütünü olumsuz yönde etkilemektedir

* Hamilelik döneminde kullandığınız multivitamin takviyelerine bu dönemde de devam edebilirsiniz.

* Emzirme döneminde alkol ve sigaradan uzak durulmalıdır.