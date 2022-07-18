Caroline, Sinan Akçıl ile stüdyoya girdi! Klibinde gelinlik giyecek...

İSTANBUL (İGFA)- Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan ‘’Kesin" adlı şarkının bir evlenme teklifi şarkısı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, "Rahatsızlandım. Hastaneye gidip serum taktırıp stüdyoya geldim ama Caroline için değer. Caroline'i kırmak mümkün değil, zaten kıramam, adamı zorla stüdyoya getirir" dedi.
Bunun üzerine Caroline, "Benim adım Caroline Yılmaz, bana yanlış olmaz" dedi.
İkili, düet şarkılarının klibinde bir sürprizleri olduğunu belirtti.
"Klipte gelinliğim kırık beyaz mı olsun normal beyaz mı olsun ona karar veremedim" diyen Caroline, klipte gelinlik giyeceğinin tüyosunu verdi.
Bunun üzerine de Sinan Akçıl, "Hayatımda iki kez gelinlik gördüm. Üçüncü ne renk olacak bakalım göreceğiz" diyerek espri yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.