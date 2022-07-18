18 Tem 2022 - 16:51- Magazin

Caroline, Sinan Akçıl ile stüdyoya girdi! Klibinde gelinlik giyecek...

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"Söz Müzik Caroline Yılmaz" adlı 6 şarkılık bir albüm çıkaran ve ‘İster Gel İster Gelme’ şarkısı 2 haftada 3 milyon barajını geçip, en çok satın alınanlar listesine giren Caroline Yılmaz ve Sinan Akçıl, ortak projeleri için stüdyoya girdi.
Caroline, Sinan Akçıl ile stüdyoya girdi! Klibinde gelinlik giyecek... mask
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İSTANBUL (İGFA)- Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan ‘’Kesin" adlı şarkının bir evlenme teklifi şarkısı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, "Rahatsızlandım. Hastaneye gidip serum taktırıp stüdyoya geldim ama Caroline için değer. Caroline'i kırmak mümkün değil, zaten kıramam, adamı zorla stüdyoya getirir" dedi.

Bunun üzerine Caroline, "Benim adım Caroline Yılmaz, bana yanlış olmaz" dedi.

İkili, düet şarkılarının klibinde bir sürprizleri olduğunu belirtti.

"Klipte gelinliğim kırık beyaz mı olsun normal beyaz mı olsun ona karar veremedim" diyen Caroline, klipte gelinlik giyeceğinin tüyosunu verdi.

Bunun üzerine de Sinan Akçıl, "Hayatımda iki kez gelinlik gördüm. Üçüncü ne renk olacak bakalım göreceğiz" diyerek espri yaptı.

18 Tem 2022 - 16:51 - Magazin

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