18 Tem 2022 - 16:51- Belediyeler

Pursaklar'da Başkan Çetin Hasat Sevincine Ortak Oldu...

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Tüm ülkeler için insanların temel ihtiyaçlarının karşılamasında yaşamsal öneme sahip olan tarım ürünlerinin hasadının başladığı bu günlerde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu.
Pursaklar'da Başkan Çetin Hasat Sevincine Ortak Oldu... mask
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tarlalarda hasat yapmaya başlayan çiftçileri ziyaret etti. Kırsal Mahallelerde hasat işlemleri devam ederken çiftçilerle bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, çeltik tanelerini inceleyerek, biçerdöverin bu seneki mahsul hasadını izledi. 

‘‘Çalışan, üreten, alın teri döken herkese selam olsun’’

Çiftçilerin bir yılın emeğini hasat ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kavurucu sıcağın altında helalinden üretmiş oldukları ürünlerin hasadını yapmaya çalışan hemşerilerimize kolaylıklar diliyorum. Hayırlısıyla çiftçilerimiz ürünlerini ambarlarına kazasız belasız katmasını temenni ediyorum. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Hasadınız bereketli olsun. Çalışan, üreten, alın teri döken herkese selam olsun’’ dedi.
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18 Tem 2022 - 16:51 - Belediyeler

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