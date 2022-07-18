Pursaklar'da Başkan Çetin Hasat Sevincine Ortak Oldu...

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tarlalarda hasat yapmaya başlayan çiftçileri ziyaret etti. Kırsal Mahallelerde hasat işlemleri devam ederken çiftçilerle bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, çeltik tanelerini inceleyerek, biçerdöverin bu seneki mahsul hasadını izledi.
‘‘Çalışan, üreten, alın teri döken herkese selam olsun’’
Çiftçilerin bir yılın emeğini hasat ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kavurucu sıcağın altında helalinden üretmiş oldukları ürünlerin hasadını yapmaya çalışan hemşerilerimize kolaylıklar diliyorum. Hayırlısıyla çiftçilerimiz ürünlerini ambarlarına kazasız belasız katmasını temenni ediyorum. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Hasadınız bereketli olsun. Çalışan, üreten, alın teri döken herkese selam olsun’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.