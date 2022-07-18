18 Tem 2022 - 13:57- Spor G: 18 Tem 2022 - 13:58

Judo Avrupa İkinciliği Türkiye'nin...

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Milli judocu Fidan Ögel Avrupa ikincisi oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Milli Judocusu Fidan Ögel, 16-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Kupası müsabakalarında 70 kiloda Avrupa Kupası ikincisi olurken, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Judo Avrupa İkinciliği Türkiye'nin... mask
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Avrupa Judo Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Gençler Avrupa Kupası müsabakaları 16-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan’ın Paks şehrinde yapıldı. Müsabakalarda 34 ülkeden 380 sporcu yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Milli Judocusu Fidan Ögel de, 70 kiloda Avrupa Kupası ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti.

Milli Judocu Fidan Ögel ilk turda Hollandalı rakibi Nadia Swinkels’i, ikinci turda Kanadalı Justine Simard’ı, çeyrek final müsabakasında Polonya’dan Aleksandra Kowalewska’yı, yarı final müsabakasında İngiltere’den Simone Cross’u yenerek finale çıkmaya hak kazandı. Final müsabakasında Almanya’dan Samira Bock ile karşılaşan Fidan Ögel, final müsabakasında yenilerek Avrupa Kupası ikincisi oldu.

Gençler Avrupa Kupası’nda 70 kiloda ikinci olan Milli Judocu Fidan Ögel, 10-13 Ağustos tarihleri arasında Ekvator’un Guayaguil şehrinde yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da, Macaristan’ın Paks şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası müsabakalarında 70 kiloda Avrupa ikincisi olan Fidan Ögel’i tebrik etti. Altun, “Milli judocumuzun aldığı başarıyla gururlandık. Uluslararası bir organizasyonda sporcumuzun final oynaması bizleri mutlu etti. Sporcumuz Fidan Ögel’e Dünya
Şampiyonası’nda da başarılar diliyoruz” dedi

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18 Tem 2022 - 13:57 - Spor

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