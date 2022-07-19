2 Günde Düz Bir Karına Merhaba Diyeceğiniz Detoks!

Peki ne kadar su içeceğim diye düşünüyorsanız, susamayı beklemeden, öğünlerden önce ve 1 saat sonra, hatta saat başı su içip yaz aylarında 2-3 lt arası su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

Ödemliyim zaten su içmeyeceğim demek büyük hata olur. Aksine ödem suyu yeterli alamamaktan da oluşur. Beyin organlarını susuzluğa karşı korumak için bedende su tutar. Bu sebeple su içmek ödemin en basit ilacıdır. Yeşil çay başka bir ödem atıcıdır ancak dikkat edilmesi gereken tanı konulmuş rahatsızlığınızın olmamasıdır. Kullanılan ilaçlar ve hamilelik durumları bitki çayları için önem arz etmektedir. Aşağıdaki menü ile 2 günde düz karına merhaba diyeceksiniz.

1.Gün

Kahvaltı

2 dilim tam buğday ekmeği

7 adet zeytin

Domates – salatalık – yeşillik

1 yk lor peynir (vegan peynir )

Ara Öğün

2 adet salatalık

10 adet çiğ fındık

1 şişe maden suyu

Akşam Yemeği

Bir tutam semiz otu

1 yk yulaf (glutensiz )

1 adet şeftali

1 bardak su

Hepsini blendirdan geçirip içilecektir.

2. Gün

Kahvaltı

2 dilim tam buğday ekmeği

2 adet ızgara kapya biber

Domates – salatalık – yeşillik

1 yk lor peynir (vegan peynir )

Ara Öğün

5 adet çilek – 2 adet salatalık

1 şişe maden suyu

2 adet ceviz

Akşam Yemeği

Bir tutam semiz otu

1 yk yulaf (glutensiz )

1 adet şeftali

1 bardak su

Hepsini blendirdan geçirip içilecektir.

Not; Tanı konulmuş rahatsızlığı olanlar hekimlerine danışmadan kimsenin listesini uygulamasınlar.