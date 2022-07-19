19 Tem 2022 - 09:48- Yaşam G: 19 Tem 2022 - 09:49

2 Günde Düz Bir Karına Merhaba Diyeceğiniz Detoks!

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Detoks toksinlerden arınma anlamına gelmektedir. Detoks yaparken en önemli detay su içmektir. Su çay, ayran, soda değildir. Su bildiğimiz H2O dur. Öğünlerden önce su içmek bu işin sırrı. Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek düz bir karına sahip olmak isteyenler için detoks programını paylaştı.
2 Günde Düz Bir Karına Merhaba Diyeceğiniz Detoks! mask
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Peki ne kadar su içeceğim diye düşünüyorsanız, susamayı beklemeden, öğünlerden önce ve 1 saat sonra, hatta saat başı su içip yaz aylarında 2-3 lt arası su içmeyi ihmal etmemelisiniz.   

Ödemliyim zaten su içmeyeceğim demek büyük hata olur. Aksine ödem suyu yeterli alamamaktan da oluşur. Beyin organlarını susuzluğa karşı korumak için bedende su tutar. Bu sebeple su içmek ödemin en basit ilacıdır. Yeşil çay başka bir ödem atıcıdır ancak dikkat edilmesi gereken tanı konulmuş rahatsızlığınızın olmamasıdır. Kullanılan ilaçlar ve hamilelik durumları bitki çayları için önem arz etmektedir. Aşağıdaki menü ile 2 günde düz karına merhaba diyeceksiniz.   

1.Gün   

Kahvaltı   

2 dilim tam buğday ekmeği 

7 adet zeytin  

Domates – salatalık – yeşillik  

1 yk  lor peynir (vegan peynir )   

Ara Öğün  

2 adet salatalık  

10 adet çiğ fındık  

1 şişe maden suyu  

 

Akşam Yemeği  

Bir tutam semiz otu  

1 yk yulaf (glutensiz )  

1 adet şeftali  

1 bardak su   

Hepsini blendirdan geçirip içilecektir.  

 

2. Gün  

Kahvaltı   

2 dilim tam buğday ekmeği  

2 adet ızgara kapya biber 

Domates – salatalık – yeşillik  

1 yk  lor peynir (vegan peynir )   

 

Ara Öğün  

5 adet çilek – 2 adet salatalık  

1 şişe maden suyu  

2 adet ceviz  

 

Akşam Yemeği  

Bir tutam semiz otu  

1 yk yulaf (glutensiz )  

1 adet şeftali  

1 bardak su   

Hepsini blendirdan geçirip içilecektir.   

Not; Tanı konulmuş rahatsızlığı olanlar hekimlerine danışmadan kimsenin listesini uygulamasınlar.  

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19 Tem 2022 - 09:48 - Yaşam

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