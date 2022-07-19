2 Günde Düz Bir Karına Merhaba Diyeceğiniz Detoks!

Peki ne kadar su içeceğim diye düşünüyorsanız, susamayı beklemeden, öğünlerden önce ve 1 saat sonra, hatta saat başı su içip yaz aylarında 2-3 lt arası su içmeyi ihmal etmemelisiniz.
Ödemliyim zaten su içmeyeceğim demek büyük hata olur. Aksine ödem suyu yeterli alamamaktan da oluşur. Beyin organlarını susuzluğa karşı korumak için bedende su tutar. Bu sebeple su içmek ödemin en basit ilacıdır. Yeşil çay başka bir ödem atıcıdır ancak dikkat edilmesi gereken tanı konulmuş rahatsızlığınızın olmamasıdır. Kullanılan ilaçlar ve hamilelik durumları bitki çayları için önem arz etmektedir. Aşağıdaki menü ile 2 günde düz karına merhaba diyeceksiniz.
1.Gün
Kahvaltı
2 dilim tam buğday ekmeği
7 adet zeytin
Domates – salatalık – yeşillik
1 yk lor peynir (vegan peynir )
Ara Öğün
2 adet salatalık
10 adet çiğ fındık
1 şişe maden suyu
Akşam Yemeği
Bir tutam semiz otu
1 yk yulaf (glutensiz )
1 adet şeftali
1 bardak su
Hepsini blendirdan geçirip içilecektir.
2. Gün
Kahvaltı
2 dilim tam buğday ekmeği
2 adet ızgara kapya biber
Domates – salatalık – yeşillik
1 yk lor peynir (vegan peynir )
Ara Öğün
5 adet çilek – 2 adet salatalık
1 şişe maden suyu
2 adet ceviz
Akşam Yemeği
Bir tutam semiz otu
1 yk yulaf (glutensiz )
1 adet şeftali
1 bardak su
Hepsini blendirdan geçirip içilecektir.
Not; Tanı konulmuş rahatsızlığı olanlar hekimlerine danışmadan kimsenin listesini uygulamasınlar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.