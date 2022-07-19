Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ortaköy’de buğday hasadı yapan Mamaklı çiftçileri ziyaret etti. Başkan Murat Köse, biçerdöverin başına geçti çiftçilerle hasat yaptı.

Hasat Festivali Ağustos’ta

Buğday hasadı yapan çiftçilere “bereketli olsun” diyen Başkan Murat Köse, “Hasat devam ediyor. Ortaköy’de çiftçilerimizi ziyaret ederek bereketli bol kazançlar diledik. Yağmurlar ekinlere bereket getirdi, başaklar dolu dolu MaşaAllah. Biçerdövere binerek hasata biz de destek verdik. Önümüzdeki ay Hasat Festivali gerçekleştireceğiz. Doğa ile iç içe olmak bir ihtiyaçtır. Hasretini çektiğimiz doğal hayatı, şenliğe gelenlere yaşatacağız. Çiftçilerimizle birlikte ekmeğimizi topraktan çıkararak bereketini paylaşacağız. Toprağımızın bereketi daim olsun” dedi.