Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti...

İSTANBUL (İGFA) - Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın proje tasarım ve genel hikayesine imza attığı "Bu Cihana Sığmazam" dizisi yeni sezonda atv ekranlarında başlayacak. Güzel Adamlar Medya’nın yapımcılığını üstlendiği diziyi Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş yazıyor.
Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu’nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara’ya gitti. Bölge için uzun bir hazırlık ve araştırma yapan ekip sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı.
Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul’a dönecek olan ekip çekimlere devam edecek. Tarihine onlarca medeniyeti sığdırmış Özbekistan halkının yoğun ilgisi yüzünden set ekibi ve oyuncular zaman zaman seti durdurmak zorunda kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.