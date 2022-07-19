Çankaya'da İlk 6 Ayda 118 Sokak Hayvanına Yeni Yuva...

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yılın ilk altı ayında 10 bin 281 sokak hayvanına tedavi işlemi uyguladı. Merkez, 118 hayvanı ise sıcak yuvasına kavuşturdu. 635 sokak hayvanına kuduz aşısı, bin 258 sokak hayvanına ise antiparaziter tedavi uygulaması yapıldı.
HAYVAN POPÜLASYONU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Sokak hayvanı popülasyonunu dengelemek için kısırlaştırma çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, 2022 yılının ilk altı ayında 769 sokak hayvanına kısırlaştırma tedavisi uyguladı.
Yılda ortalama 8 yavruya sahip olabilen bir dişi köpeğin yavrular arasında hiç ölüm olmadığı takdirde, 6 yılın sonunda 531 bin 441 köpek nüfusuna dönüşebildiği bilgisini paylaşan yetkililer, kısırlaştırmanın bu anlamda öneminin bir kez daha altını çizdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.