19 Tem 2022 - 17:11- Yaşam

İnstagram'da Dünya Altıncısıyız...

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2022 yılı verilerine göre dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu. Türkiye en fazla Instagram kullanan ülkeler arasında 6. sırada yer alarak ilk 10 içerisinde girerken, 52,15 milyon kişinin Instagram kullandığı kaydedildi.
İnstagram'da Dünya Altıncısıyız... mask
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Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu. Böylelikle Türkiye en fazla Instagram kullanan ülkeler arasında ilk 10’a girerken 52,15 milyon kişinin kullandığı kaydedildi. Listenin ilk sırasına yerleşen ülke ise 230,25 milyon kullanıcı ile Hindistan olurken, onu sırasıyla 159,75 milyon ile ABD, 119,45 milyon ile Brezilya, 99,15 milyon ile Endonezya, 63 milyon ile de Rusya takip etti. Listede sadece 20 ülke yer alırken, son sıraya yerleşen 16,1 milyon ile Ukrayna oldu. 3 yıl önceki veriler incelendiğinde, Türkiye’deki Instagram kullanıcı sayısının 34 milyon olduğu ve 3 yılda 18 milyonun üzerinde artış yaşandığı görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyada kullanıcı sayısı 2 milyarı aşkın olan Instagram ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi.Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu yıl Instagram ile alakalı 358 bin 958 haberin medyada yansıma bulduğu kaydedildi. Medyaya yansıyan haber içerikleri analiz edildiğinde, dijital pazarlama sektöründeki yenilik ve gelişmeler, magazin basınının
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19 Tem 2022 - 17:11 - Yaşam

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İnstagram'da Dünya Altıncısıyız... mask
İnstagram'da Dünya Altıncısıyız...
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