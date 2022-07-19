19 Tem 2022 - 17:12- Belediyeler

Mamak Tarihi Mekanda "Hasıl-ı Kelâm” Sergisi...

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Kültür ve sanatın merkezi olmaya devam eden Mamak’ta hüsn-i hat sergisi büyük ilgi topladı. Mamak Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde Musiki Muallim Mektebi’nde "Hasıl-ı Kelâm” sergisi düzenlendi.
Mamak Tarihi Mekanda "Hasıl-ı Kelâm” Sergisi... mask
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Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Özgür ÇETİNTAŞ 'ın "Hasıl-ı Kelâm" adlı kişisel hüsn-i hat sergisi 18 Temmuz’da Musiki Muallim Mektebi’nde açıldı. Serginin açılışını yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bu güzel eserleri, Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’nde, bu tarihi mekanda sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Ben emekleri için hocamıza şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Sülüs ve nesih yazılardan oluşan sergide koltuklu kıtalar, esma-ül hüsna, hilye-i şerif gibi klasik tarzda eserler yer alıyor. Geleneksel usulde hazırlanan eserler tezhip ve ebru ile süslenerek sergileniyor. Sergi 28 Temmuz’da sona erecek. 
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19 Tem 2022 - 17:12 - Belediyeler

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