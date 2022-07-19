Mamak Tarihi Mekanda "Hasıl-ı Kelâm” Sergisi...

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Özgür ÇETİNTAŞ 'ın "Hasıl-ı Kelâm" adlı kişisel hüsn-i hat sergisi 18 Temmuz’da Musiki Muallim Mektebi’nde açıldı. Serginin açılışını yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bu güzel eserleri, Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’nde, bu tarihi mekanda sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Ben emekleri için hocamıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Sülüs ve nesih yazılardan oluşan sergide koltuklu kıtalar, esma-ül hüsna, hilye-i şerif gibi klasik tarzda eserler yer alıyor. Geleneksel usulde hazırlanan eserler tezhip ve ebru ile süslenerek sergileniyor. Sergi 28 Temmuz’da sona erecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.