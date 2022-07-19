Mamak Tarihi Mekanda "Hasıl-ı Kelâm” Sergisi...

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Özgür ÇETİNTAŞ 'ın "Hasıl-ı Kelâm" adlı kişisel hüsn-i hat sergisi 18 Temmuz’da Musiki Muallim Mektebi’nde açıldı. Serginin açılışını yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bu güzel eserleri, Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’nde, bu tarihi mekanda sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Ben emekleri için hocamıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sülüs ve nesih yazılardan oluşan sergide koltuklu kıtalar, esma-ül hüsna, hilye-i şerif gibi klasik tarzda eserler yer alıyor. Geleneksel usulde hazırlanan eserler tezhip ve ebru ile süslenerek sergileniyor. Sergi 28 Temmuz’da sona erecek.