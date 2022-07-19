İlk Buğday Hasadını Başkan Altınok Yaptı...

Hasat öncesi yaptığı konuşmada Türkiye’nin tarımsal üretim konusunda önemli bir iklime sahip olduğunu vurgulayan Altınok, “Su ve gıda çok önemli. Zaten değerliydi ama tam anlamış değildik. Silahsız olur ama buğdaysız olmaz. Elbette silah da lazım. O da olmazsa olmaz. Türkiye dünyanın en zengin birkaç ülkesinden biri. 4 mevsimi yaşayan 20 ülke ya var ya yok. Bu bakımdan paranın gücünün yetmeyeceği bir coğrafyamız var.” dedi.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tarımsal üretimin dünyada stratejik bir değer kazandığını da dile getiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tarımın dünyada önemi daha da anlaşıldı. Almanya dünyanın en güçlü ekonomisi. 35-40 milyar avro yıllık fazlası var. Özellikle buğday Rusya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı değerlendi. Almanya'da şu anda raflar boş. Raflarda un ve ayçiçek yağı bulmak zor, sınırlı sayıda alabiliyorlar. Türkiye bu sıkıntıyı yaşamadı. Cumhurbaşkanımızın diploması başarısı ile ayçiçek yağı sevkiyatı hemen yapıldı. Şu an istediğiniz kadar yağ ve un alabiliyorsunuz. Şimdi ülkelerin stratejik politikası tarım üzerinedir. Allah bize cennet parçası vatan vermiş, herkes üretmeli. Ekmek israfı yapmamalıyız.

Sevgili Peygamber Efendimiz ‘Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz’ buyurmuştur. Atatürk, ‘Bir şeye ihtiyacımız var, o da çok çalışmaktır’ diyor. Kalkınmanın yolu üretimdir. Çok çalışacağız. Yatalım da birileri bizi beslesin demeyeceğiz. Japonya topraklarının üçte ikisi bir işe yaramıyor. Ancak insanlar balkonlarında dahi üretim yapıyor. Biz de ülke olarak tarım planlamamızı iyi yapmalıyız. Osmanlı Devletimiz 22 milyon kilometrekarede dahi tarım planlamasını yapmıştır. Şimdi de ziraat mühendislerimiz var.

Toprakların analizleri yapılıyor. Ne dikilirse, ne ekilirse verim alınabileceğinin analizi daha çok yapılmalı. ‘Türkiye kendini besleyen 7 ülkeden biriydi’ denirdi. O zamanlar nüfusumuzun yüzde 70’i köyde yaşıyordu. Şimdi yüzde 98’i şehirde yaşıyor. Önceden yüzde 70’lik kesim yüzde 30’luk kesimi doyurabiliyordu. Bu yıl hükümetimiz tarım ürünlerine iyi fiyat verdi. Cumhurbaşkanımız çiftçiyi ezdirmiyor. Biz de elinde hayvanı olmayana koyun ve keçi vereceğiz. Biz çiftçimize destek vermeye başlayınca bütün belediyeler de vermeye başladı. Bundan da memnuniyet duyuyoruz.”

Belediyenin yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köserlik Muhtarı Mustafa Yaman, “Köyümüze hizmet devam ediyor. Başkanımıza tarıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.