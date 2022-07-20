20 Tem 2022 - 10:34- Belediyeler G: 20 Tem 2022 - 10:35

Çankaya Ehlibeyt Mahallesi’ne “Cengiz Aytmatov” Parkı

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Yeni park yapım çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, Ehlibeyt Mahallesi’nde inşasına başladığı yeni parka, Sovyet Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un adını verecek.
Çankaya Ehlibeyt Mahallesi’ne “Cengiz Aytmatov” Parkı mask
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Ranta değil doğaya yatırım yapan Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana 91 yeni parkı Çankayalıların hizmetine sundu. Belediye, 750 bin metrekarelik Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’nın yanı sıra 700 bin metrekarelik 91 yeni park ile toplam 1,5 milyon metrekareye yakın yeşil alan kazanan Çankaya’ya, 2022 yılında yeni parklar kazandıracak.   

Çankaya Belediyesi, Ehlibeyt Mahallesi’nde yapımına başladığı ve Cengiz Aytmatov’un adını vereceği park ile 6.691 metrekare daha yeşil alanı Çankayalıların hizmetine sunacak. Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi ile 1242. Caddenin kesişiminde inşası süren park, yürüyüş yolları, meydanı, fitness alanı, koşu yolu ve çocuk parkına sahip olacak. Park, 291 ağacı ve bitkisel düzenlemesiyle bölgenin yeni yaşam alanı olacak. 

 
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20 Tem 2022 - 10:34 - Belediyeler

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