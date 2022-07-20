20 Tem 2022 - 11:02- Yaşam G: 20 Tem 2022 - 11:03

Ayak Mantarı Nedir? Neden Olur? Bulaşıcı mıdır? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

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Ayak mantar enfeksiyonu (Tinea Pedis) sık görülen ve aynı zamanda bulaşıcı olan bir deri hastalığıdır. Kendisi yüzeyel bir enfeksiyondur. Kuru, beyaz renkli kabuklanma, kalınlaşma, çatlama şeklinde görülür. Kaşıntı olabilir ve kötü koku eşlik edebilir. 
Ayak Mantarı Nedir? Neden Olur? Bulaşıcı mıdır? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
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Uzman Doktor Pelin Pak konu hakkında bilgiler verdi. Sabır ve ilgi gerektiren bir tedavisi mevcut. Medikal tedavi 1 ay 6 ay 1 yıla kadar sürdürülebilir. Özellikle steroid içeren kremler uzun süre kullanılmamalıdır. Ayak mantarı bulaşıcıdır. Bu yüzden ilaç tedavisinin yanında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcut. Ayak mantarınız olmasa da sizde de görülmemesi için aynı önerilere dikkat etmelisiniz.

İşte dikkat edilesi öneriler şunlar: 

-Mantarlar nemli ve karanlık yerleri severler. Ayaklarınızı her daim kuru tutun. Banyodan, havuzdan çıktıktan sonra ayak parmaklarınızın araları dahil iyice kurulayın. 

-Spor merkezlerinde, evde ya da ortak kullanım alanlarında ıslak zeminlere çıplak ayak ile basmayın. 

-Ortak terlik ve havlu kullanmayın. 

-Özellikle yaz aylarında uzun süre sıkı ve kapalı ayakkabı giymeyin. 

-Pamuklu ve ter çeken çoraplar giyin. Ayağınız terlememeli. 

-Çoraplarınızı günlük değiştirin. 

-Pedikür setiniz varsa size özel olsun paylaşmayın. 

-Ayak ve ayakkabılara günlük mantar önleyici spreyler sıkın. 

Reçetenizi önerilen sürede ve şekilde kullandığınızda ve bu önerileri medikal tedaviyle kombinlediğinizde ayağınızdaki minik hoşnutsuz misafirleri kapıya kadar uğurlayacaksınız. 

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20 Tem 2022 - 11:02 - Yaşam

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