20 Tem 2022 - 11:31- Belediyeler G: 20 Tem 2022 - 11:32

Başkan Ertuğrul Çetin'den Armada Rov Team Ekibine Tam Destek

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Pursaklar Belediyesi sponsorluğunda geçen yıl Teknofest yarışmasında aldığı beşincilikle Pursaklar'ı gururlandıran Armada Rov Team ekibine yarışma öncesi Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.
Başkan Ertuğrul Çetin'den Armada Rov Team Ekibine Tam Destek mask
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ( TEKNOFEST ) yarışması için gençlere her türlü desteği veren Başkan Ertuğrul Çetin,  finalist olarak 21-24 Temmuz tarihleri arasında Giresun'da düzenlenecek olan havuz etaplarında yarışmasında Pursaklar'ı temsil edecek olan Armada Rov ekibini makamında ağırladı. Gençlerin yeraltı su araçlarını dikkatlice inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, Armada Rov Team ekibi sualtı aracın teknik detayları ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. 

‘‘Değerli kardeşlerimizin bu sene de ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyor, yarışmada başarılar diliyorum’’

Armada Rov Team takımının TEKNOFEST yarışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediyemiz Sponsorluğunda su altı aracı geliştiren Armada ROV Team takımı TEKNOFEST 2022 yarışmalarında finalist olarak 21-24 Temmuz tarihleri arasında Giresun'da havuz etaplarında yarışacak. Bundan önceki yarışmalarda olduğu gibi gençlerimizin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, elimizden geleni yapacağız. Pursaklar Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerimizin bu sene de ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyor, yarışmada başarılar diliyorum" dedi.
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20 Tem 2022 - 11:31 - Belediyeler

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