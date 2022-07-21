Mamak Ayçiçekleriyle Renklendi...

Türkiye’de ayçiçeği yağı tüketimi yıllık yaklaşık 900 bin ton. Ülke mahsulünden elde edilen ayçiçeği yağı ise yıllık yaklaşık olarak sadece 400-450 bin tona ulaşıyor. Türkiye’de yağlık ayçiçeğinin, üretimde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve arz açığının giderilmesi amacıyla desteklenmesi önemli.
Mamak Belediyesi de buradan hareketle çiftçilere yüzde 90 hibe desteği ile yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapmıştı. İşte o tohumlar gelişti, büyüdü sarı bir masala dönüştü. 2 bin dönümlük araziye ekilen ayçiçekleri hem çiftçilerin yüzünü güldürdü hem de Mamak için bir ilk oldu. Ayçiçekleri ilk kez Mamak’ta toprakla buluştu.
Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Günebakanlar, güneşle, suyla serpildi; büyüdü. Mamak Belediyesi sadece hibe tohum desteği sağlamadı, çiftçiye havalı mibzer desteği sağladı. Üstelik yetiştirilen ayçiçekleri için alım garantisi de verdi.
Artık Hasat Zamanı
Hasadı bekleyen ayçiçekleri Mamak’a ayrı bir renk kattı. Ayçiçeği tarlaları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yolculuk esnasında ayçiçeği tarlasını fark edenler soluğu ayçiçeklerinin yanında alıyor, eşsiz fotoğraflar ortaya çıkıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ayçiçeği tohum desteğimizle ilgili, çiftçilerimiz memnun Elhamdulillah. Ayçiçekler boy vermiş, çiçek açmış. İnşaAllah hasadı da bereketli olur. Milletimizin Hizmetindeyiz. Mamak Daha Güzel Oluyor” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.