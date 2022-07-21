21 Tem 2022 - 13:35- Belediyeler G: 21 Tem 2022 - 13:58

Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği...

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Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık desteği verecek. Karacan Akademi iş birliği ile yapılacak tercih destek hizmeti, 27 Temmuz - 5 Ağustos günleri arasında Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak.
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği... mask
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Üniversite adayları, 25 Temmuz'dan itibaren 458 89 00 / 1841 ve 1842 (dahili) numaralı telefondan randevu alarak danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek. Çankaya Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 26 Temmuz'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başlıyor. Karacan Akademi iş birliğinde uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülecek ücretsiz danışmanlık hizmeti, 5 Ağustos’a kadar devam edecek.   

Üniversite adayları, aldıkları puana göre en sağlıklı ve doğru tercih listesini oluşturmalarında destek almak için 458 89 00/1841 numaralı hat üzerinden 25 Temmuz itibarıyla 09.30-17.30 saatleri arasında randevu alarak hizmetten yararlanabilecek.

TAŞDELEN’DEN GENÇLERE

Gençlere yönelik hizmetlere önem verdiklerini ve gençlerin geleceğini belirleyen üniversite tercihlerinin önemli bir aşama olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercih için uzmanlarla danışmanlık hizmeti vereceklerini söyledi. Üniversite adaylarının bu hizmetten ücretsiz yararlanabileceklerini kaydeden Taşdelen, “Ülkemizin geleceği gençlerimiz sınavları tamamlayarak üniversite yolunda ilk basamağı ekonomik zorluklara rağmen geçmiş oldular. Biz de bu aşamada kendilerine doğru tercih konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Dileğim akademik eğitim tercihlerinin istedikleri şekilde sonuçlanması, tüm gençlerimize başarı ve şans diliyorum” diye konuştu.  

5 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek danışmanlık görüşmeleri, 5 Ağustos’a kadar hafta sonu da dahil her gün 09.30-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek. 

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21 Tem 2022 - 13:35 - Belediyeler

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