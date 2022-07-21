Keçiören Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi!

Eğitimde süresince iş kazaları, temel iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalığı, ilk yardım, öfke kontrolü, psikolojik sağlamlık ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu konularına ilişkin çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.
Belediye çalışmalarının verimli bir şekilde sürdürülmesi ve personelin sağlıklı bir şekilde hizmetlerine devam edebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin önemli olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Personelimizin iyi şartlarda hizmet verebilmesi ve çalışırken herhangi bir sağlık sorunu ya da kaza ile karşılaşmaması için bilinç düzeyini artırmak hayati öneme sahip. Bu kapsamda verdiğimiz eğitimlerle personelimiz kendini geliştirerek yüksek performans ortaya koyuyor. İnsan canı ve sağlığı her şeyden daha önemlidir.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.