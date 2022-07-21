21 Tem 2022 - 16:42- Belediyeler

Keçiören Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde Lavantalar Çiçek Açtı...

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Keçiören Belediyesine ait Ovacık Mahallesi’ndeki Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin lavantaları çiçek açtı. Bahçeye kurulan fotoğraf çektirme noktaları ise lavanta meraklıları için estetik bir manzara oluşturmaya başladı.
Keçiören Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde Lavantalar Çiçek Açtı... mask
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Rengârenk görüntüye sahip bahçenin bir bölümünde ise gül ve kekik de yetiştiriliyor.

Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin 20 dönümlük bir alana sahip olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rengârenk bitkilerle bürünen Aromatik Bitkiler Bahçemizi sık sık ziyaret ediyorum. Vatandaşlarımız bahçemizi öğrendikçe buraya olan ilgi de artıyor. Ziyaretçilerin Bahçe içinde rahatlıkla fotoğraf çektirebilmesi için oturma alanları oluşturduk. Bir yandan tarımsal üretim yapıyoruz bir yandan da renk cümbüşü içinde insanımıza anı ölümsüzleştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz.” dedi.​
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21 Tem 2022 - 16:42 - Belediyeler

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