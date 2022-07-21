Keçiören Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde Lavantalar Çiçek Açtı...

Rengârenk görüntüye sahip bahçenin bir bölümünde ise gül ve kekik de yetiştiriliyor.
Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin 20 dönümlük bir alana sahip olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rengârenk bitkilerle bürünen Aromatik Bitkiler Bahçemizi sık sık ziyaret ediyorum. Vatandaşlarımız bahçemizi öğrendikçe buraya olan ilgi de artıyor. Ziyaretçilerin Bahçe içinde rahatlıkla fotoğraf çektirebilmesi için oturma alanları oluşturduk. Bir yandan tarımsal üretim yapıyoruz bir yandan da renk cümbüşü içinde insanımıza anı ölümsüzleştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.