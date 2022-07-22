22 Tem 2022 - 16:48- Belediyeler

Keçiören’de Gülşen Kutlu Rüzgârı Esti...

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Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle konserleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülşen Kutlu İlçedeki 23 Nisan Mahallesi’ndeki konserde sahne aldı.
Keçiören’de Gülşen Kutlu Rüzgârı Esti... mask
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Kutlu, birbirinden güzel türküleri seslendirerek vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. Konserde kimi vatandaşlar ezgilere alkışlarla eşlik etti, kimileri de arkadaş gruplarıyla birlikte eğlenerek renkli görüntüler ortaya koydu.

Konsere katılarak alandakilere hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “TRT Sanatçısı Gülşen Kutlu konserini vatandaşlarımızın görülmeye değer heyecanı ve coşkusuyla yaşıyoruz. Uzun bir pandemi dönemi sonrası tekrar bir arada olmaktan, kültür etkinliklerimizle vatandaşlarımızı buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Dillere pelesenk türküleri ile gönüllerde taht kuran TRT Sanatçısı Gülşen Kutlu’ya, saz ekibine ve katılım sağlayan kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Yoğun ilgi gören konserin ardından her hafta olduğu gibi çekiliş neticesinde şanslı bir vatandaşa bisiklet hediye edildi. ​
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22 Tem 2022 - 16:48 - Belediyeler

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