Keçiören’de Gülşen Kutlu Rüzgârı Esti...

Kutlu, birbirinden güzel türküleri seslendirerek vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. Konserde kimi vatandaşlar ezgilere alkışlarla eşlik etti, kimileri de arkadaş gruplarıyla birlikte eğlenerek renkli görüntüler ortaya koydu.
Konsere katılarak alandakilere hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “TRT Sanatçısı Gülşen Kutlu konserini vatandaşlarımızın görülmeye değer heyecanı ve coşkusuyla yaşıyoruz. Uzun bir pandemi dönemi sonrası tekrar bir arada olmaktan, kültür etkinliklerimizle vatandaşlarımızı buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Dillere pelesenk türküleri ile gönüllerde taht kuran TRT Sanatçısı Gülşen Kutlu’ya, saz ekibine ve katılım sağlayan kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
Yoğun ilgi gören konserin ardından her hafta olduğu gibi çekiliş neticesinde şanslı bir vatandaşa bisiklet hediye edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.