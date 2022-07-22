22 Tem 2022 - 16:49- Belediyeler

Keçiören'de Tarımsal Üretim İçin Örnek Bostan...

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Keçiören Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek Bağlum’da bulunan 20 dönümlük alana, 22 tür tohumdan yetiştirilen sebzelerin bulunduğu bostan kurdu.

Keçiören'de Tarımsal Üretim İçin Örnek Bostan... mask
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Bostan içinde domates, hıyar, biber, patlıcan, kabak, fasulye, bamya, kavun, karpuz, tere, roka ve maydanoza varıncaya kadar çeşitli sebze ve yeşillik üretimi gerçekleştiriliyor. Belediye bünyesindeki ziraat mühendisleri tarafından toprak analizi, bitki bakımı ve ürün yetiştirme süreçleri de kontrol edilen bostandan büyük bir verim bekleniyor.

Dünyada ve Türkiye’de tarımsal üretimin önem kazanmasıyla birlikte harekete geçen Keçiören Belediyesinin ilçedeki çiftçileri üretime teşvik etmek için ücretsiz fide, fidan, tohum desteği sağladığını ve belediye olarak da üretime başladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemiz, verimli toprakları ve dört mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir şans. Bu nedenle ilçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için çiftçilerimize ücretsiz destek veriyoruz. Öte yandan belediye olarak tarımsal üretime örnek olmak için büyük bir bostan kurduk.” dedi.

“TARIM, STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

Tarımsal üretimin ülkelerin kalkınmasında stratejik bir öneme sahip olduğunu da söyleyen Altınok şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kalkınmanın yolu üretimdir. Çok çalışacağız. Yatalım da birileri bizi beslesin demeyeceğiz. Ülke olarak tarım planlamamızı iyi yapmalıyız. Ziraat mühendislerimizin çalışmalarıyla toprakların analizleri yapılıyor. Ne dikilirse, ne ekilirse verim alabiliriz diye yaptığımız analizlerle modern tarım tekniklerini uyguluyoruz. Buna göre ekim ya da dikim yapıyoruz. Aynı zamanda ilçemizdeki çiftçilerimize de ziraat mühendislerimizle koordineli çalışmaları konusunda tavsiyede bulunuyoruz.  Biz çiftçimize destek vermeye başlayınca diğer belediyeler de vermeye başladı. Bundan da memnuniyet duyuyoruz.”​

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22 Tem 2022 - 16:49 - Belediyeler

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