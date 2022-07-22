Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı...

2022-23 koleksiyonu iç saha formasındaki geometrik desenli kükreyen aslan tasarımı her koşulda kulüp çatısı altında birlik ve inanç duygusuyla bir arada olan köklü Galatasaray ailesine ve coşkusunu hiç kaybetmeyen taraftarına atıfta bulunurken; sarı kırmızı renkleriyle buluşan sembol, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor.

Kulübün mücadeleci ve lider yanını vurgulayan kükreyen aslan tasarımı ve forma içerisindeki detaylar, iç saha formasında olduğu gibi siyah renkli dış saha formasında da dikkat çekiyor.

“BİRLİKTE KÜKRE” mesajıyla görücüye çıkan koleksiyon ile Galatasaray’ın her zaman vurguladığı aile olma kavramının altı çizilerek, kulübü eşsiz ve güçlü kılan birliktelik duygusundan ilham alınıyor. Yeni sezon formaları Nike ve Galatasaray iş birliğinde hazırlanan bir fotoğraf çekimiyle ses getiriyor. Erkek & Kadın A Takım oyuncularına Galatasaray ailesinin fertlerinin de eşlik ettiği fotoğraf çekiminde kulübün sevilen oyuncuları Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş ile altyapının yıldızları Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka karşımıza çıkan isimler arasında yer alıyor.

2022-2023 iç saha formaları ilk kez 17 Haziran tarihinde gsstore.org, nike.com, Nike App, GS Store ve Nike mağazalarında satışa sunuldu. A2022-2023 dış saha formaları ise 22 Temmuz Cuma günü gsstore.org, nike.com, Nike App, GS Store ve Nike mağazalarında satışa sunulacak.