22 Tem 2022 - 16:50- Belediyeler G: 22 Tem 2022 - 16:51

Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Akyurt’ta davetlilerin katılımıyla hasat bayramı düzenlendi. Çınar mahallesinin tarım arazisinde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel, Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, çiftçiler ve Akyurt’taki resmi kurum amirlerinin katıldığı etkinlikte biçerdöverden çıkan buğdayın özellikleri değerlendirildi.
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal konuşmasında “Allah çiftçilerimize bol bereket versin. Yağışların vaktinin biraz zamansız olmasından dolayı hasadımıza etkisi olmuştur. Belediye Başkanımız burada, kendisine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. 400 kilogram buğday, 500 kilogram arpa tohumunu yüzde 75 hibe ile başvuru yapan herkese verdiler. Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için toprağımıza sahip çıkıyoruz. Hasadımız hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çiftçilere hitaben yaptığı konuşmada “Hasadımız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Rabbim tüm üreticilerimize kazasız belasız sezonu bitirmeyi nasip eylesin. Geçtiğimiz yıl kuraklık ve bu yıl da selden etkilendik ancak muhakkak Rabbim bereketini vermiştir. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çiftçilerimize her yıl elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Tüm kurum amirlerimiz de buradalar. Her biriyle uyum içerisinde çalışıyoruz. Allah bu birliğimizi de daim etsin.” dedi.

Tarlada biçerdövere çıkan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yetkililerle birlikte hasadın kontrolünü yaparak traktörlere aktarılması ve saman balyalama işlemlerini takip etti. Çiftçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

# Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı..., akyurt belediye başkanı hilal ayık, ankara, Ankara Akyurt, akyurt belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Genç Yazarın İlk Kitabı Başkan Ertuğrul Çetin’e mask
Genç Yazarın İlk Kitabı Başkan Ertuğrul Çetin’e
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde... mask
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde...
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı...
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek... mask
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek...
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı... mask
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı...
Keçiören Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi! mask
Keçiören Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi!
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği... mask
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği...
Sincan’da Köylü Pazarları Açılıyor.... mask
Sincan’da Köylü Pazarları Açılıyor....
Kahramankazan Ovası Sarıya Boyandı... mask
Kahramankazan Ovası Sarıya Boyandı...
Ankara Akyurt'ta Yaz Eğlenceleri Başladı... mask
Ankara Akyurt'ta Yaz Eğlenceleri Başladı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Genç Yazarın İlk Kitabı Başkan Ertuğrul Çetin’e mask
Genç Yazarın İlk Kitabı Başkan Ertuğrul Çetin’e
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde... mask
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde...
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı...
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek... mask
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek...
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı... mask
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı...
22 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Keçiören Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi! mask
Keçiören Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi!
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği... mask
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği...
Sincan’da Köylü Pazarları Açılıyor.... mask
Sincan’da Köylü Pazarları Açılıyor....

22 Tem 2022 - 16:50 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı...
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek... mask
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek...
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı... mask
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı...
Mamak Artık Tarımın Merkezi... mask
Mamak Artık Tarımın Merkezi...
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı... mask
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL