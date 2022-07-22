Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı...

Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal konuşmasında “Allah çiftçilerimize bol bereket versin. Yağışların vaktinin biraz zamansız olmasından dolayı hasadımıza etkisi olmuştur. Belediye Başkanımız burada, kendisine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. 400 kilogram buğday, 500 kilogram arpa tohumunu yüzde 75 hibe ile başvuru yapan herkese verdiler. Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için toprağımıza sahip çıkıyoruz. Hasadımız hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çiftçilere hitaben yaptığı konuşmada “Hasadımız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Rabbim tüm üreticilerimize kazasız belasız sezonu bitirmeyi nasip eylesin. Geçtiğimiz yıl kuraklık ve bu yıl da selden etkilendik ancak muhakkak Rabbim bereketini vermiştir. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çiftçilerimize her yıl elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Tüm kurum amirlerimiz de buradalar. Her biriyle uyum içerisinde çalışıyoruz. Allah bu birliğimizi de daim etsin.” dedi.
Tarlada biçerdövere çıkan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yetkililerle birlikte hasadın kontrolünü yaparak traktörlere aktarılması ve saman balyalama işlemlerini takip etti. Çiftçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.