22 Tem 2022 - 10:10- Belediyeler G: 22 Tem 2022 - 10:11

Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı...

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Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği projeler ile yaşamlara dokunmaya devam ediyor. Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi üzerinde bulunan 16.000 m²’lik alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Lavanta Bahçesi'nde 10 bin adet lavanta bulunuyor.

Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı... mask
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Mayıs ve Temmuz arasında çiçek açan lavantaların hasadı ise Temmuz sonunda başlayıp Ağustos başına kadar sürüyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, proje ile ilgili olarak “Lavanta bahçesi çevresine 100 adet yapraklı ve 100 adet ibreli toplamda 200 adet ağaç diktik. Gölbaşı’nda bir ilk gerçekleştirilerek Mayıs-Temmuz ayları arası çiçek açan lavantalarımız, ilçemize görsel olarak büyük katkı sağlıyor. Hem doğal güzellik hem de kurak toprakları üretime dönüştürmek için hayata geçirdiğimiz lavanta bahçemiz, tıpkı Sevgi Çiçeğimiz gibi Gölbaşı'mıza katkı sağlayıp ilçemizi güzelleştiriyor." şeklinde konuştu.

Kurakçıl bir bitki olarak su istemeyen lavantalar çelikle üretiliyor, çiçeklenince budama makası ile hasat ediliyor. Gölbaşı Belediyesi, bu alanda yetiştirdiği lavantaların tanelerini tek tek toplayıp, kurutarak kese içine koyuyor ve kese olarak Öğretmenler Günü gibi özel günlerde öğretmenlerimize ve diğer vatandaşlarımıza hediye ediyor. Lavantalar parfüm, yağ, sabun, krem ve birçok alanda farklı şekilde değerlendiriliyor.

Tıbbi aromatik bir bitki olan lavantaların oluşturduğu güzel koku ve görüntü nedeniyle vatandaşlar da fotoğraf çekilmek için Gölbaşı Belediyesi Lavanta Bahçesi'ne hasat zamanlarında oldukça ilgi gösteriyor.

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22 Tem 2022 - 10:10 - Belediyeler

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