Mamak Artık Tarımın Merkezi...

Tarım cenneti “Ekolojik Vadi”de neler yok ki, lavanta bahçesinden tıbbi aromatik bitkilere, meyve sebze bahçelerine kadar birçok ürün burada yetiştiriliyor. Ata tohumlarından üretimle organik tarım yapılıyor. Mamak Belediyesi son olarak 40 bin kök çilek ekimi ile bahçelerini şenlendirdi. Mamak çileği rengiyle kokusuyla tadıyla bir başka…
“Hasadını da birlikte yapacağız inşallah”
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekolojik Vadi projemiz yeşil belediyecilik anlamında en kıymetli çalışmalarımızdan. Çilek tarlamız da mahsul vermeye başladı. Hasat festivalimizde hemşerilerimizle, ürünleri hasat edeceğiz inşallah” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.