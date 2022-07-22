22 Tem 2022 - 10:22- Belediyeler G: 22 Tem 2022 - 10:23

Mamak Artık Tarımın Merkezi...

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Mamak Belediyesi, tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyor. Ürettiği projelerle ve desteklerle çiftçilerin yanında yer alan Mamak Belediyesi, tarım faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor.
Mamak Artık Tarımın Merkezi... mask
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Tarım cenneti “Ekolojik Vadi”de neler yok ki, lavanta bahçesinden tıbbi aromatik bitkilere, meyve sebze bahçelerine kadar birçok ürün burada yetiştiriliyor. Ata tohumlarından üretimle organik tarım yapılıyor. Mamak Belediyesi son olarak 40 bin kök çilek ekimi ile bahçelerini şenlendirdi. Mamak çileği rengiyle kokusuyla tadıyla bir başka… 

“Hasadını da birlikte yapacağız inşallah”    

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekolojik Vadi projemiz yeşil belediyecilik anlamında en kıymetli çalışmalarımızdan. Çilek tarlamız da mahsul vermeye başladı. Hasat festivalimizde hemşerilerimizle, ürünleri hasat edeceğiz inşallah” dedi. 
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22 Tem 2022 - 10:22 - Belediyeler

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