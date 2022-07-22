22 Tem 2022 - 10:38- Belediyeler G: 22 Tem 2022 - 10:39

Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi yıl sonuna kadar sürecek asfalt sezonunda bu hafta Mürsel Uluç, İlker, Kırkkonaklar, Alacaatlı ve Yaşamkent mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çankaya Belediyesi bu yıl hedeflediği 100 bin ton asfaltı Çankaya’nın sokaklarına sermek için tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yakupabdal Mahallesinde yer alan Asfalt Üretim Tesisinde kendi işçisi ile ilçenin ihtiyacı olan asfaltı da üreten Çankaya Belediyesi, 123 mahallede koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bayram tatili sonrası çalışmalarını hızlandıran ekipler, bu hafta, Mürsel Uluç 950. Sokak, İlker 793. Sokak, Kırkkonaklar 296 ve 297. Sokak, Yaşamkent 3144 ve 3145. Sokaklar ile Alacaatlı 3381 ve 4981. Sokaklarda tam kaplama asfaltı tamamlayacak.

ÇANKAYA ÇALIŞIYOR

Yaz ayları boyunca tüm birimlerde çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Başta asfalt çalışmaları olmak üzere hizmet konusunda Çankayalıların taleplerini yerine getirmek için tüm birimlerimizle çalışıyoruz. Asfalt yolların kullanım ömrü ve altyapı çalışmalarında bozulması sebebiyle yeniden inşasını gerçekleştiriyor, halkımızın konforlu bir şekilde ulaşımını sağlıyoruz. Sezon sonuna kadar ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda çalışmalarımızı yapmış olacağız” diye konuştu. 
# Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor..., ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği... mask
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği...
Çankaya Ehlibeyt Mahallesi’ne “Cengiz Aytmatov” Parkı mask
Çankaya Ehlibeyt Mahallesi’ne “Cengiz Aytmatov” Parkı
Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos... mask
Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos...
Çankaya'da İlk 6 Ayda 118 Sokak Hayvanına Yeni Yuva... mask
Çankaya'da İlk 6 Ayda 118 Sokak Hayvanına Yeni Yuva...
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak? mask
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?
Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik mask
Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı
Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama mask
Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor   mask
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor  
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı... mask
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı...
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı... mask
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı...
22 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Keçiören Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi! mask
Keçiören Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi!
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği... mask
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği...
Sincan’da Köylü Pazarları Açılıyor.... mask
Sincan’da Köylü Pazarları Açılıyor....
Kahramankazan Ovası Sarıya Boyandı... mask
Kahramankazan Ovası Sarıya Boyandı...
Ankara Akyurt'ta Yaz Eğlenceleri Başladı... mask
Ankara Akyurt'ta Yaz Eğlenceleri Başladı...
Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Kahramankazan'da Haşere Avcıları İş Başında... mask
Kahramankazan'da Haşere Avcıları İş Başında...

22 Tem 2022 - 10:38 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Mamak Artık Tarımın Merkezi... mask
Mamak Artık Tarımın Merkezi...
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı... mask
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı...
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı... mask
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı...
Keçiören'de Tarımsal Üretim İçin Örnek Bostan... mask
Keçiören'de Tarımsal Üretim İçin Örnek Bostan...
Keçiören’de Gülşen Kutlu Rüzgârı Esti... mask
Keçiören’de Gülşen Kutlu Rüzgârı Esti...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL