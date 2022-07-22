Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor...

Yakupabdal Mahallesinde yer alan Asfalt Üretim Tesisinde kendi işçisi ile ilçenin ihtiyacı olan asfaltı da üreten Çankaya Belediyesi, 123 mahallede koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bayram tatili sonrası çalışmalarını hızlandıran ekipler, bu hafta, Mürsel Uluç 950. Sokak, İlker 793. Sokak, Kırkkonaklar 296 ve 297. Sokak, Yaşamkent 3144 ve 3145. Sokaklar ile Alacaatlı 3381 ve 4981. Sokaklarda tam kaplama asfaltı tamamlayacak.

ÇANKAYA ÇALIŞIYOR

Yaz ayları boyunca tüm birimlerde çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Başta asfalt çalışmaları olmak üzere hizmet konusunda Çankayalıların taleplerini yerine getirmek için tüm birimlerimizle çalışıyoruz. Asfalt yolların kullanım ömrü ve altyapı çalışmalarında bozulması sebebiyle yeniden inşasını gerçekleştiriyor, halkımızın konforlu bir şekilde ulaşımını sağlıyoruz. Sezon sonuna kadar ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda çalışmalarımızı yapmış olacağız” diye konuştu.