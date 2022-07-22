22 Tem 2022 - 11:15- Belediyeler G: 22 Tem 2022 - 11:16

Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı...

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Pursaklar Belediyesi, kadınların tarihi, kültürel ve manevi duyguları doruklarına kadar yaşayabilmeleri için Kültür Gezilerine başladı.
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı... mask
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Sosyal ve kültürel projelere ağırlık veren, geçmiş yıllarda çeşitli illere geziler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bu geleneği bu yılda devam ettirerek ilçede ikamet eden ev hanımlarının doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlere ilk kafileyi yolladı. Pursaklar Belediye Binası önünden hareket eden otobüslerde İstanbul’a seyahat edecek olan vatandaşlarla tek tek sohbet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, geziye katılanlara hayırlı yolculuklar diledi. 

‘‘Kadınlara yönelik kültürel gezilerimizin ilk turuna bugün başladık’’

Kültür Gezilerinde, ilk kafileyi yolcu ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde ikamet eden ev hanımlarımız için düzenlediğimiz kültür, tarih ve doğal güzellikleri rehberler eşliğinde yakından görme fırsatı bulabilecekleri, güvenli ve konforlu otobüslerimiz ile gezilerimizin ilk turuna bugün başladık. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin. Keyifli yolculuklar diliyorum’’ dedi. 

Rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezinin ilk kafilesi kültürel ve tarihi mirasları da yakından görmek için İstanbul, Konya ve Bursa’nın yolunu tuttu. Kadınlara yönelik gerçekleştirilen Kültürel Gezilerde ilerleyen günlerde de İstanbul, Bursa ve Konya gezileri hız kesmeden devam edecek.

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22 Tem 2022 - 11:15 - Belediyeler

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