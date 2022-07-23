23 Tem 2022 - 10:13- Belediyeler G: 23 Tem 2022 - 10:14

Akyurt'ta Camiden Sahaya - 9 Futbol Turnuvası Başladı...

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Yaz tatilinde çocukların Kur’an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenmek için gittikleri Yaz Kur’an Kurslarına devamlılıklarını sağlamak ve aynı zamanda spor yaparak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Akyurt Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği “Camiden Sahaya” futbol turnuvasının 9’uncusu başladı.
Akyurt'ta Camiden Sahaya - 9 Futbol Turnuvası Başladı... mask
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Akyurt’ta bulunan 23 camiden 387 öğrenciyle yapılan törene Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel, Meclis Üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadi Tiryaki, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Yurtoğlu ve davetliler katıldı.

Akyurt Müftüsü Adem Yıldız törende yaptığı konuşmada “Sizlerin heyecanını gönülden hissediyorum. Camilerimizdeki Kur’an kurslarımıza devam ediyorsunuz, Belediye Başkanlığımızın himayesinde nadide bir futbol turnuvası düzenleniyor. İnşallah birbirinize zarar vermeden, Besmele ile çıktığımız bu yolda kupayı kazanan camimize götüreceğiz. Neticede birlik kazanacak, arkadaşlık kazanacak, dostluk kazanacak. Millete sadakat, ümmet bilinci ve mukaddesatımızı yüceltmek kazanacak. Bu turnuva milli ve manevi değerlerimizi inşa etmede önemli bir basamaktır.” ifadelerini kullandı.

Akyurt Şehir Stadındaki törende 25 camiden 550 öğrencinin turnuvada forma giyeceğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise konuşmasında “Türkiye’de ilk kez böyle bir turnuvayı Akyurt Belediyesi olarak düzenliyoruz. Benzer turnuvalar da yapıldı ancak sürekliliği bakımından oldukça önemli bir noktadayız. Bu yıl 9’uncusunu düzenliyoruz. 3 yaş grubunda 50 takım kupa için yarışacak.

Projemizin adını “Camiden Hayata” olarak genişleterek 2021 yılı Kasım ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alan bir proje haline dönüştürdük. Müsabakalar her yıl oldukça çekişmeli geçiyor. Müftümüzün de söylediği gibi camiyi hayatımızın merkezine almak ana fikrimiz. Bunun yanında da sportif faaliyetlerden, kültürel etkinliklerden geri kalmadan, çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Bu sene içinde bilgi yarışmaları, kültürel etkinlikler ve kitapların okunduğu programı kurumlarımız bir araya gelerek organize ediyor. Bizim beklentimiz kupayı kimin kazandığı değil, bu etkinliklere aktif olarak katılımınızı sağlamaktır. Kupayı bir takım alacak ancak hepiniz kazanacaksınız. Arkadaşlıklar gelişecek. Hepinize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından forma dağıtımı ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Santra noktasına gelen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık turnuvanın ilk düdüğü ile birlikte başlama vuruşunu yaptı. Yaklaşık 15 gün sürecek turnuvanın sonunda kupa töreni düzenlenecek. Cami imamları da bu turnuva ile birlikte yeşil sahalarda teknik direktörlük tecrübesi yaşayacak.

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23 Tem 2022 - 10:13 - Belediyeler

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