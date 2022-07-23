23 Tem 2022 - 11:36- Belediyeler G: 23 Tem 2022 - 11:37

Bir Çankaya Nostaljisi Olan Açık Hava Sinema Günleri Başladı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri 22 Temmuz'da Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yeri'ndeki ilk gösterim ile başladı. 5 hafta sürecek etkinlikte, 13 farklı noktada birbirinden güzel 4 film Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak.
Bir Çankaya Nostaljisi Olan Açık Hava Sinema Günleri Başladı... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya geleneği “Açık Hava Sinema Günleri” 22 Temmuz'da Bademlidere Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen ilk gösterim ile başladı. Aykut Enişte 2 filminin gösterildiği etkinlikte Bademlidere, Aşıkpaşa ve çevre semtlerde yaşayan yüzlerce Çankayalı nostaljik bir Çankaya akşamında bir araya geldi.

Pazaryerlerini haftanın 7 günü yaşayan kent merkezlerine dönüştüren Çankaya Belediyesi, Açık Hava Sinema Günleri ile ilçede yaz ayları boyunca nostalji rüzgarı estirecek. Etkinlik, 23 Temmuz Cumartesi günü Uğur Mumcu Parkı ve 24 Temmuz Pazar Esat Pazaryeri'nin üstünde yer alan Özgürlük Meydanı'nda devam edecek.

SİNEMANIN KEYFİ PATLAMIŞ MISIR VE GAZOZ

Sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Çankaya Belediyesi, bu yıl Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir ve The Father (Baba) filmlerini Başkentlilerle buluşturacak. Etkinliklere katılan Çankayalılar, patlamış sıcak mısır ve gazoz ikramı ile açık havada sinema keyfi yaşıyor.  Nostalji dolu günler adına mahalle kültürünü yeniden canlandıran etkinliklerle Başkent Ankara'da farklı bir atmosfer oluşturduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kurban Bayramı'nın ardından açık hava sinema nostaljisini Çankayalı hemşerilerimizle yeniden buluşturduk. Yaz ayları boyunca parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazar yerlerinde birbirinden güzel etkinliklerde Çankayalılarla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

SİNEMA GÜNLERİ TAKVİMİ

22 Temmuz'da başlayan ve 18 Eylül'e kadar sürecek Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema gösterim takvimi ise şöyle:

23 Temmuz Cumartesi – 21.00 / Uğur Mumcu Parkı / Baba (The Father)
24 Temmuz Pazar – 21.00 / Özgürlük Meydanı - Esat Pazar Yeri Üstü / Eltilerin Savaşı
29 Temmuz Cuma – 21.00 / Keklik Pazar Yeri - Dikmen / Aykut Enişte 2
30 Temmuz Cumartesi – 21.00 / Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesi / Zoraki Misafir
31 Temmuz Pazar – 21.00 / Mürsel Uluç Pazar Yeri - İlker, Dikmen / Eltilerin Savaşı
5 Ağustos Cuma – 20.30 / 100. Yıl Pazar Yeri / Baba (The Father)
6 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Eski Karapınar Çankaya Evi Önü / Eltilerin Savaşı
7 Ağustos Pazar – 20.30 / Cebeci Camii Önü / Aykut Enişte 2
12 Ağustos Cuma – 20.30 / Arcadium AVM Arkası / Eltilerin Savaşı
13 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Emek Pazar Yeri / Baba (The Father)
14 Ağustos Pazar – 20.30 / Akpınar Pazar Yeri / Aykut Enişte 2
19 Ağustos Cuma – 20.30 / İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) / Baba (The Father)
20 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Uğur Mumcu Parkı / Eltilerin Savaşı
21 Ağustos Pazar – 20.30 / Özgürlük Meydanı/Esat Pazar Yeri Üstü / Aykut Enişte 2
26 Ağustos Cuma – 20.30 / Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere / Zoraki Misafir
27 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Keklik Pazar Yeri - Dikmen / Eltilerin Savaşı
28 Ağustos Pazar – 20.30 / Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesi / Aykut Enişte 2
2 Eylül Cuma – 20.00 / Cebeci Camii Önü / Eltilerin Savaşı
3 Eylül Cumartesi – 20.00 / Mürsel Uluç Pazar Yeri - İlker, Dikmen / Aykut Enişte 2
4 Eylül Pazar – 20.00 / Eski Karapınar Çankaya Evi Önü / Zoraki Misafir
9 Eylül Cuma – 20.00 / 100. Yıl Pazar Yeri / Aykut Enişte 2
10 Eylül Cumartesi – 20.00 / Emek Pazar Yeri / Eltilerin Savaşı
11 Eylül Pazar – 20.00 / Arcadium AVM Arkası / Baba (The Father)
16 Eylül Cuma – 20.00 / İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) / Eltilerin Savaşı
17 Eylül Cumartesi – 20.00 / Uğur Mumcu Parkı / Aykut Enişte 2
18 Eylül Pazar – 20.00 / Akpınar Pazar Yeri / Zoraki Misafir 

# Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri, Bir Çankaya Nostaljisi Olan Açık Hava Sinema Günleri Başladı..., ankara, ankara çankaya, Çankay Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Akyurt'ta Camiden Sahaya - 9 Futbol Turnuvası Başladı... mask
Akyurt'ta Camiden Sahaya - 9 Futbol Turnuvası Başladı...
Genç Yazarın İlk Kitabı Başkan Ertuğrul Çetin’e mask
Genç Yazarın İlk Kitabı Başkan Ertuğrul Çetin’e
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde... mask
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde...
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı...
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek... mask
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek...
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı... mask
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı...
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı... mask
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı...
Keçiören Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi! mask
Keçiören Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi!
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği... mask
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği...
Sincan’da Köylü Pazarları Açılıyor.... mask
Sincan’da Köylü Pazarları Açılıyor....
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği... mask
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği...
Çankaya Ehlibeyt Mahallesi’ne “Cengiz Aytmatov” Parkı mask
Çankaya Ehlibeyt Mahallesi’ne “Cengiz Aytmatov” Parkı
Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos... mask
Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos...
Çankaya'da İlk 6 Ayda 118 Sokak Hayvanına Yeni Yuva... mask
Çankaya'da İlk 6 Ayda 118 Sokak Hayvanına Yeni Yuva...
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak? mask
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?
Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik mask
Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı
Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama mask
Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor   mask
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor  
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Akyurt'ta Camiden Sahaya - 9 Futbol Turnuvası Başladı... mask
Akyurt'ta Camiden Sahaya - 9 Futbol Turnuvası Başladı...
23 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Genç Yazarın İlk Kitabı Başkan Ertuğrul Çetin’e mask
Genç Yazarın İlk Kitabı Başkan Ertuğrul Çetin’e
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde... mask
Seymenler Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 88. Yıldönümü Etkinliğinde...
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı...
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek... mask
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek...
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı... mask
Ankara Akyurt'ta Hasat Zamanı...
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı... mask
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı...
22 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

23 Tem 2022 - 11:36 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akyurt'ta Camiden Sahaya - 9 Futbol Turnuvası Başladı... mask
Akyurt'ta Camiden Sahaya - 9 Futbol Turnuvası Başladı...
Genç Yazarın İlk Kitabı Başkan Ertuğrul Çetin’e mask
Genç Yazarın İlk Kitabı Başkan Ertuğrul Çetin’e
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı... mask
Başkan Ertuğrul Çetin Kültür Gezilerinin İlk Kafilesini Uğurladı...
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek... mask
Bakan Murat Kurum’dan Başkan Ertuğrul Çetin’e Tam Destek...
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı... mask
Gölbaşı Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi'nde Hasat Zamanı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL