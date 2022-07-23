23 Tem 2022 - 16:48- Magazin G: 23 Tem 2022 - 16:49

Selda Bağcan'dan Aleyna'ya "Sana Hep İnandım"

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Türk müziğinin duayen isimlerinden Selda Bağcan, Aleyna Tilki'ye destek verdi.
Selda Bağcan'dan Aleyna'ya "Sana Hep İnandım" mask
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Billboard'a röportaj veren ilk Türk şarkıcı olan Aleyna Tilki dergide *Size ve müzikal yolculuğunuza katılmış olan müzikteki kadınlar kimler? sorusuna ‘Dua Lipa, ilk single'ım “Retrograde”nin yazarlarından biriydi ve bu benim için dünyalar demekti. Türk efsanesi Selda Bağcan beni her zaman müzikal ve duygusal olarak destekledi.’ diye verdiği cevap sonrası Selda Bağcan ‘da sosyal medyasından ‘Sevgili Aleyna, sana hep inandım. Gelecekteki başarılarının gururlu seyircisi…’ notunu paylaştı.

Aleyna Tilki: Sizin İlgi Alanınız Başarı Değil, İç Çamaşırım...

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından “Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır" diyerek sitemini dile getirdi…
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23 Tem 2022 - 16:48 - Magazin

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