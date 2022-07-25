Gölbaşı Belediyesinden Çocuklar İçin Yüzme Kursu...

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Yüzme kurslarımız alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Kurslarımız ile Gölbaşı'mızda yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile ilgilenen bireyler olması için elimizden gelen bütün çalışmaları yürüteceğiz” dedi.
Gölbaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, her ay vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yüzme havuzu, fitness salonu, step salonu ve kafeteryanın bulunduğu modern tesis ve havuz haftanın 7 günü hizmet veriyor.
Belediye bünyesinde bulunan Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi verdiği spor hizmetleriyle tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Her yönüyle tam donanımlı tesislerde fitness, sauna ve yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Tesislerde çocuklar ve her yaş grubu için bireysel ve grup dersleri yapılıyor. Yüzmeyi öğrenmek, yüzmek ve su sporları yapmak isteyen herkese hizmet veren yarı olimpik havuzda, her yaştan vatandaşlara uzmanlar tarafından yüzme temel eğitimi veriliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.